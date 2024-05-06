Беженцы в Чехии — кто и какой размер помощи получит в 2024 году

Чешские кроны в руках. Фото: money24.od.u

В 2024 году Чехия продолжает оказывать украинским беженцам материальную помощь, которая в определенное время зависит от прожиточного минимума, необходимого для существования. Лица из категорий уязвимости имеют право на повышенный размер выплат.

О том, какие условия предоставления денежной помощи в Чехии, сообщают Факты. ICTV.

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Условия и размер выплат в Чехии в 2024 году

Как пишет издание, денежные выплаты рассматриваются как необходимая поддержка на обеспечение жизненных потребностей и одновременно помощь на проживание. При этом учитывают все доходы и сбережения заявителей.

По информации Минтруда и социальных дел страны, за первые пять месяцев финпомощь равна установленному прожиточному минимуму, после этого — минимуму, необходимому для существования. Это происходит, если взрослые трудоспособные граждане не пытаются обеспечить сами себя и не являются уязвимыми.

Так, в первые 150 дней после предоставления временной защиты размер денежной помощи для беженцев такой:

дети до шести лет — 3,49 тыс. крон;

дети от шести до 10 лет — 4,18 тыс. крон;

дети с инвалидностью — 5,23 тыс. крон;

взрослые граждане — 4,86 тыс. крон;

лица с инвалидностью — 7,29 тыс. крон.

Через полгода после предоставления временной защиты, размер пособия для взрослых другой:

взрослые граждане — 3,13 тыс. крон;

взрослые граждане из категории уязвимости — 4,86 тыс. крон;

лица с инвалидностью — 7,29 тыс. крон.

Выплаты для детей после 150-дневного пребывания под защитой остаются неизменными.

Заявители должны указывать общий остаток на всех банковских счетах по состоянию на последний день в прошлом месяце. Если выяснят, что остаток на счете выше регулярного дохода, то его сопоставят с суммой материальной помощи.

Не нужно добавлять к общему балансу:

гуманитарную помощь;

экстренную неотложную помощь;

средства от фондов и ассоциаций по интеграции либо Детских фондов ООН.

Как получить помощь беженцам

Таким образом, вместе с заявкой на денежную помощь необходимо предоставить банковские выписки со всех счетов из чешских и иностранных банков.

Граждане могут подавать заявления в отделения Управления труда Чехии. В дальнейшем это разрешается делать онлайн.

Уточнить детали по оказанию помощи можно по телефону Центра занятости Чешской Республики:

950 180 100;

- написав на электронную почту:

Там можно получить информацию на украинском языке.

Что еще стоит знать

Напомним, Ирландия может сократить размер социальной помощи для беженцев из Украины. Правительство планирует более эффективно использовать бюджетные ресурсы.

Также мы писали, что в 2024 году у более чем 60% находящихся за рубежом украинских беженцев выросли доходы против довоенного показателя. Также за это время возросла доля привлеченных к работе.