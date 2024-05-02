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USAID надасть суттєву допомогу українцям — хто отримає гроші

2 травня 2024 08:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога USAID для України — відомо, куди спрямують кошти
Працівники агенції USAID. Фото: politring.com
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) надасть суттєву допомогу українському населенню. Виділити сотні мільйонів доларів дозволить новий проєкт допомоги, який підтримав Конгрес США.

Про це розповіла заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман в рамках Форуму Kyiv Investment Day, пише "Укрінформ".

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Фінансова допомога USAID українцям

Представниця USAID наголосила, що новий пакет фінансової допомоги дозволить надалі виділяти сотні мільйонів доларів для гуманітарної підтримки українців. Йдеться, зокрема, про фінансування:

  • грошових виплат;
  • облаштування укриттів;
  • підготовки до зими;
  • психологічної підтримки для жертв конфлікту;
  • послуг на прифронтових територіях.

Разом із нагальними викликами USAID буде фокусуватися на подальших інвестиціях у стійкість та незалежність населення та економіки України в довготривалій перспективі для фінансування власних потреб після конфлікту.

Зокрема, зобов’язання з підтримки української енергетики сягнули майже одного мільярда доларів, і невдовзі Агенція мобілізує кошти з додаткового фінансування для допомоги Україні у підготовці до наступної зими.

Тобто допомога і бюджетна підтримка буде спиратися на тривалу прихильність українського уряду до відкритості, прозорості та боротьби з корупцією.

"Сьогоднішній поступ України в реформах під час війни є визначним, але попереду стільки роботи. Підзвітність уряду та прозорість залишаються ключовими передумовами для розвитку бізнес-середовища, яке просуватиме Україну вперед", — додала Ізобель Коулман.

Цьогоріч у США затримувалось голосування за пакет допомоги для України, однак у підсумку Конгрес виділив для України близько 61 млрд доларів. З них пряма бюджетна допомога передбачена у сумі 7,85 млрд доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні Програма розвитку ООН (United Nations Development Programme, UNDP) надасть кошти на діяльність, спрямовану на допомогу постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Гранти у сумі до 150 тисяч гривень можуть отримати громадські організації.

Також ми писали, що українцям у чотирьох регіонах доступна нова матеріальна допомога від Міжнародної гуманітарної організації Help-Hilfe zur Selbsthilfe. У рамках грантової програми можна отримати до 100 тис. гривень.

США
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USAID
фінанси
допомога

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