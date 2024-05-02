Допомога USAID для України — відомо, куди спрямують кошти

USAID надасть суттєву допомогу українцям — хто отримає гроші
Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) надасть суттєву допомогу українському населенню. Виділити сотні мільйонів доларів дозволить новий проєкт допомоги, який підтримав Конгрес США.
Про це розповіла заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман в рамках Форуму Kyiv Investment Day, пише "Укрінформ".
Фінансова допомога USAID українцям
Представниця USAID наголосила, що новий пакет фінансової допомоги дозволить надалі виділяти сотні мільйонів доларів для гуманітарної підтримки українців. Йдеться, зокрема, про фінансування:
- грошових виплат;
- облаштування укриттів;
- підготовки до зими;
- психологічної підтримки для жертв конфлікту;
- послуг на прифронтових територіях.
Разом із нагальними викликами USAID буде фокусуватися на подальших інвестиціях у стійкість та незалежність населення та економіки України в довготривалій перспективі для фінансування власних потреб після конфлікту.
Зокрема, зобов’язання з підтримки української енергетики сягнули майже одного мільярда доларів, і невдовзі Агенція мобілізує кошти з додаткового фінансування для допомоги Україні у підготовці до наступної зими.
Тобто допомога і бюджетна підтримка буде спиратися на тривалу прихильність українського уряду до відкритості, прозорості та боротьби з корупцією.
"Сьогоднішній поступ України в реформах під час війни є визначним, але попереду стільки роботи. Підзвітність уряду та прозорість залишаються ключовими передумовами для розвитку бізнес-середовища, яке просуватиме Україну вперед", — додала Ізобель Коулман.
Цьогоріч у США затримувалось голосування за пакет допомоги для України, однак у підсумку Конгрес виділив для України близько 61 млрд доларів. З них пряма бюджетна допомога передбачена у сумі 7,85 млрд доларів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні Програма розвитку ООН (United Nations Development Programme, UNDP) надасть кошти на діяльність, спрямовану на допомогу постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Гранти у сумі до 150 тисяч гривень можуть отримати громадські організації.
Також ми писали, що українцям у чотирьох регіонах доступна нова матеріальна допомога від Міжнародної гуманітарної організації Help-Hilfe zur Selbsthilfe. У рамках грантової програми можна отримати до 100 тис. гривень.
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