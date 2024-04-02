Пенсії у квітні — у ВРУ розповіли, кому доплатять 200 гривень

Жінка пенсійного віку. Фото: Unsplush

У Верховній Раді пояснили, для кого та як зміняться пенсійні виплати після перерахунку з квітня 2024 року. Зокрема, дехто отримає "зверху" 200 гривень.

Про це розповіла заступниця голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк під час телемарафону.

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Кого торкнеться перерахунок пенсій з квітня

Як зазначила Василевська-Смаглюк, через підвищення мінімальної заробітної плати мають зрости і податки та пенсії. Деякі зміни торкнуться внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Також зміняться пенсії для працюючих пенсіонерів залежно від їхнього страхового стажу.

Перерахунок проведуть автоматично, однак індивідуально для кожного громадянина.

Так, зокрема, зростуть пенсії для громадян, які досягнули 65-річного віку. Для них перерахують виплати у бік збільшення. Йдеться про щорічну індексацію, що відбулася в березні.

"Плюс до цієї щорічної індексації буде збільшення пенсій, мінімальної пенсії для таких осіб. Вона буде несуттєвою, у межах 200 гривень, але оскільки збільшення було ще у березні, то у квітні через збільшення мінімальної зарплати також буде збільшено виплати цієї категорії громадян", — повідомила нардеп.

Також додала, що працюючі пенсіонери отримають більше за рахунок зростання кількості стажу.

"У моїх прийомних (я обрана на півночі Київщини) люди часто звертаються саме через неправильні, як вони вважають, несправедливі нарахування. Я звертаюся до пенсійного фонду, і ми врегулюємо ці питання", — повідомила вона.

Коли нарахують доплати

Раніше в уряді розповіли, що перерахунок торкнеться тих громадян, у яких станом на 1 березня 2024 року є 24 місяці стажу, або ж відпрацювали мінімум 24 місяці, однак після призначення чи попереднього перерахунку пенсійної виплати минуло вже два роки.

Очікується, що перерахунок проведуть після надходження до Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування інформації про сплату єдиного внеску за перший квартал.

З огляду на це, такі українці отримають збільшені розміри пенсій та доплату за попередні місяці (починаючи з квітня), приблизно у червні 2024-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про зростання деяких доплат до пенсій українців у 2024 році. Зокрема, зросли надбавки за донорство.

Також повідомляли, що у Пенсійному фонді розповіли про зростання виплат пенсій за останній рік. Сума більша на 97,8 мільярда гривень.