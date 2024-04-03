Выплаты от ACTED — кто имеет право на денежную помощь в 6,6 тыс. гривен

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

Украинцы, пострадавшие от войны, могут подать заявки на помощь от французской гуманитарной организации ACTED. Для этого следует подпадать под определенные критерии.

Об этом информирует Novy.TV.

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Право на выплаты предоставляется гражданам, живущим в тергромадах, на которые распространяется реализация программы финансирования ACTED. Также нужно подпадать под критерии уязвимости. А именно:

одинокая мать или отец, не имеющих детей;

граждане старше 60 лет и выше;

семья, в составе которой есть лица с инвалидностью, малоподвижные люди, нуждающиеся в посторонней помощи;

многодетная семья и семья с младенцами до одного года;

семья, где есть беременные и кормящие женщины;

семья, у которой из-за боевых действий полностью/частично повреждено жилье.

Речь идет о гражданах, проживающих:

в Донецкой области

Краматорский район: жители имеют частично/полностью разрушенное жилье из-за боевых действий и проживают в таких громадах: Дружковская, Лиманская, Николаевская, Святогорская.

в Запорожской области

Запорожский район: Новоалександровская ОТГ, населенные пункты: Веселянка, Запорожец, Речное, Юльевка.

в Николаевской области

Жители имеют частично/полностью разрушенное жилье из-за боевых действий и проживают в таких громадах: Николаевский район: Куцурубская, Очаковская ОТГ.

в Сумской области

У жителей частично/полностью разрушено жилье из-за боевых действий и проживают в громадах: Ахтырский район: Великописаревская, Ахтырская, Чернеччинская ОТГ.

в Харьковской области

Изюмский район: Балаклейская ОТГ (Асеевка, Гусаровка, Лозовенька, Чеполь, Шевеловка), Изюмская ОТГ. Купянский район (Великобурлукская и Ольхватская ОТГ).

в Херсонской области

Жители имеют частично/полностью разрушенное жилье из-за боевых действий и проживают в громадах: Бериславский район: Высокопилская ОТГ, Новоалександровская ОТГ (по спискам местных властей). Херсонский район (Белозерская ОТГ, Чернобаевская ОТГ, Херсонская ОТГ (по спискам местных властей).

Какие суммы помощи можно получить от АСТЕD

Гражданам в рамках программы выплачивают пособие в размере 2,22 тыс. грн для каждого члена семьи.

Она предоставляется одним платежом на три месяца. То есть, один украинец может получить 6,6 тыс. гривен.

Какие необходимы документы для выплат

Для получения помощи необходимо подать заявку для регистрации по телефону 063 453 5710.

Звонить можно в такое рабочее время — с 9 до 16 в рабочие дни. Выплаты будут предоставлены на основе следующих документов:

паспорта гражданина Украины;

идентификационного кода;

свидетельства о рождении детей;

реквизитов банковской карты банка (IBAN карты);

акта или фотографии повреждений жилья.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам утвердили размеры единовременных выплат, посвященных Дню Независимости в 2024 году. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Также сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запустило новый сезон грантовой программы для украинских женщин "Отважная 2. Масштабирование и диджитализация". В ее рамках можно получить до 100 тысяч гривен.