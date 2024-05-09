Допомога від ООН — виплати доступні у двох нових містах

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні грошова допомога від ООН стала доступна ще в кількох регіонах. Громадяни можуть отримати 10,8 тис. грн.

Про це інформує видання NV.

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Де доступна допомога та розмір виплат

Як зазначається, мобільні бригади Благодійного фонду "Право на захист" зі збору даних на отримання фіндопомоги від УВКБ ООН працюватимуть у таких областях:

Рівненській;

Львівській.

На допомогу мають право громадяни, які не отримували раніше виплати від міжнародних організацій та мають дохід, що не перевищує 5,4 тис. грн на особу на місяць.

Передбачений розмір допомоги становить 3,6 тис. грн на одну людину на три місяці, тобто загалом — 10,8 тис. грн.

Подати заявки зможуть:

переселенці, які переїхали до Рівненської чи Львівської областей після 24 лютого 2022 року;

мешканці, які повернулися додому після вимушеного переміщення через повномасштабну війну.

Також вони мають підпадати під такі обов’язкові критерії вразливості:

у родини тільки один з батьків, де є одна або кілька дітей віком до 18 років або особи похилого віку від 55 років;

сім'ю очолює один чи кілька самотніх громадян похилого віку від 55 років чи особа літнього віку з однією чи кількома неповнолітніми дітьми;

родина має одного або кілька громадян з особливими потребами;

прийомна сім'я, яка опікується дітьми без супроводу та дітьми, у яких розлучені батьки.

Які необхідно надати документи

Громадяни мають зібрати та подати такі документи:

ідентифікаційний код;

паспорт/інші документи, де посвідчується особа;

довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

номер банківської картки;

свідоцтво про народження дітей;

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною;

посвідчення чи медична довідка за наявності інвалідності чи хронічного захворювання.

Мобільні групи працюватимуть у Рівненській та Львівській областях:

9 травня:

з 09:00 до 15:00 у м. Рівне, вул. Словацького, 3А (у вигляді живої черги);

10 травня:

з 11:00 до 16:00 у м. Червоноград (Львівська область), вул. Шевченка, 15 (у вигляді живої черги).

Центр реєстрації у Львові працює за адресою: пл. Маланюка, 2, вт — чт з 09:00 до 16:00.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деяким громадянам держава може надати грошову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг. Суми вистачить на покриття витрат на воду та газ у теплий сезон.

Також ми писали, що у 2024 році Чехія продовжує надавати українським біженцям матеріальну допомогу, яка у визначений час залежить від прожиткового мінімуму, необхідного для існування. Особи з категорій уразливості мають право на підвищений розмір виплат.