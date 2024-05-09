Помощь от ООН — выплаты доступны в двух новых городах

Денежная помощь от ООН — подать заявки можно в двух новых городах
В Украине денежная помощь ООН стала доступна еще в нескольких регионах. Граждане могут получить 10,8 тысячи гривен.
Об этом информирует издание NV.
Где доступна помощь и размер выплат
Как отмечается, мобильные бригады Благотворительного фонда "Право на защиту" по сбору данных на получение финпомощи от УВКБ ООН будут работать в следующих областях:
- Ровенской;
- Львовской.
На помощь имеют право граждане, не получавшие ранее выплаты от международных организаций и имеющие доход, не превышающий 5,4 тыс. грн на человека в месяц.
Предусмотренный размер пособия составляет 3,6 тыс. грн на одного человека на три месяца, то есть в целом — 10,8 тыс. грн.
Подать заявки смогут:
- переселенцы, переехавшие в Ровенскую или Львовскую области после 24 февраля 2022 года;
- жители, вернувшиеся домой после вынужденного перемещения из-за полномасштабной войны.
Также они должны подпадать под следующие обязательные критерии уязвимости:
- в семье только один из родителей, где есть один или несколько детей в возрасте до 18 лет или пожилые люди от 55 лет;
- семью возглавляет один или несколько одиноких пожилых людей от 55 лет или лицо пожилого возраста с одним или несколькими несовершеннолетними детьми;
- семья имеет одного или несколько граждан с особыми потребностями;
- приемная семья, которая занимается детьми без сопровождения и детьми, у которых разведены родители.
Какие необходимо предоставить документы
Граждане должны собрать и подать следующие документы:
- идентификационный код;
- паспорт/другие документы, где удостоверяется лицо;
- справка внутренне перемещенного лица (при наличии);
- номер банковской карты;
- свидетельство о рождении детей;
- документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;
- удостоверение или медицинская справка при инвалидности или хронического заболевания.
Мобильные группы будут работать в Ровенской и Львовской областях:
9 мая:
- с 09:00 до 15:00 в г. Ровно, ул. Словацкого, 3А (в виде живой очереди);
10 мая:
- с 11:00 до 16:00 в г. Червонограде (Львовская область), ул. Шевченко, 15 (в виде живой очереди).
Центр регистрации во Львове работает по адресу пл. Маланюка, 2, вт — чт с 09:00 до 16:00.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине некоторым гражданам государство может предоставить денежную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Суммы хватит на покрытие расхода на воду и газ в теплый сезон.
Также мы писали, что в 2024 году Чехия продолжает оказывать украинским беженцам материальную помощь, в определенное время зависит от прожиточного минимума, необходимого для существования. Лица категорий уязвимости имеют право на повышенный размер выплат.
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