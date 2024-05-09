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Денежная помощь от ООН — подать заявки можно в двух новых городах

9 мая 2024 09:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь от ООН — выплаты доступны в двух новых городах
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине денежная помощь ООН стала доступна еще в нескольких регионах. Граждане могут получить 10,8 тысячи гривен.

Об этом информирует издание NV.

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Где доступна помощь и размер выплат

Как отмечается, мобильные бригады Благотворительного фонда "Право на защиту" по сбору данных на получение финпомощи от УВКБ ООН будут работать в следующих областях:

  • Ровенской;
  • Львовской.

На помощь имеют право граждане, не получавшие ранее выплаты от международных организаций и имеющие доход, не превышающий 5,4 тыс. грн на человека в месяц.

Предусмотренный размер пособия составляет 3,6 тыс. грн на одного человека на три месяца, то есть в целом — 10,8 тыс. грн.

Подать заявки смогут:

  • переселенцы, переехавшие в Ровенскую или Львовскую области после 24 февраля 2022 года;
  • жители, вернувшиеся домой после вынужденного перемещения из-за полномасштабной войны.

Также они должны подпадать под следующие обязательные критерии уязвимости:

  • в семье только один из родителей, где есть один или несколько детей в возрасте до 18 лет или пожилые люди от 55 лет;
  • семью возглавляет один или несколько одиноких пожилых людей от 55 лет или лицо пожилого возраста с одним или несколькими несовершеннолетними детьми;
  • семья имеет одного или несколько граждан с особыми потребностями;
  • приемная семья, которая занимается детьми без сопровождения и детьми, у которых разведены родители.

Какие необходимо предоставить документы

Граждане должны собрать и подать следующие документы:

  • идентификационный код;
  • паспорт/другие документы, где удостоверяется лицо;
  • справка внутренне перемещенного лица (при наличии);
  • номер банковской карты;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;
  • удостоверение или медицинская справка при инвалидности или хронического заболевания.

Мобильные группы будут работать в Ровенской и Львовской областях:

9 мая:

  • с 09:00 до 15:00 в г. Ровно, ул. Словацкого, 3А (в виде живой очереди);

10 мая:

  • с 11:00 до 16:00 в г. Червонограде (Львовская область), ул. Шевченко, 15 (в виде живой очереди).

Центр регистрации во Львове работает по адресу пл. Маланюка, 2, вт — чт с 09:00 до 16:00.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторым гражданам государство может предоставить денежную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Суммы хватит на покрытие расхода на воду и газ в теплый сезон.

Также мы писали, что в 2024 году Чехия продолжает оказывать украинским беженцам материальную помощь, в определенное время зависит от прожиточного минимума, необходимого для существования. Лица категорий уязвимости имеют право на повышенный размер выплат.

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