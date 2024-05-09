Допомога на комуналку — як отримати 450 гривень від держави

Компенсація на послуги ЖКГ — як отримати 450 грн допомоги
В Україні деяким громадянам держава може надати грошову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг. Суми вистачить на покриття витрат на воду та газ у теплий сезон.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Facebook.
Програма компенсацій на послуги ЖКГ
За даними Мінреінтеграції, на допомогу з оплатою комунальних послуг можуть розраховувати не тільки пільговики. Будь-хто з українців може отримувати щомісяця від 450 грн, якщо долучитися до програми "Прихисток". Згідно з нею, надається компенсація за витрати на житлово-комунальні послуги.
За умовами, кошти дадуть тим, хто на безоплатній підставі надав дах над головою внутрішньо переміщеним особам (ВПО). За кожного переселенця передбачена щомісячна виплата у 450 грн.
"Зазначимо, що за програмою "Прихисток" передбачено компенсацію витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення одного ВПО", — йдеться у повідомленні відомства.
Хто має право отримати допомогу
Згідно з програмою, на грошову компенсацію можуть претендувати громадяни, які:
- безкоштовно розмістили у власному помешканні ВПО;
- переселенці не є членами сім'ї;
- ВПО перемістилися з тимчасово окупованих територій, чи "гарячих точок".
Компенсація доступна для громадянина, який є:
- власником житла чи його представником;
- орендарем житла державної чи комунальної власності;
- спадкоємцем помешкання.
Також допомогу за прихисток переміщених громадян надають за умови відсутності боргів за житлово-комунальні послуги.
Як отримати компенсацію на комуналку
Цьогоріч для отримання такої компенсації власникові необхідно звернутися в орган місцевого самоврядування та повідомити про розміщення переселенців.
Потрібно подати такі документи:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- документ з підтвердженням права власності на житло;
- номер банківського рахунку (IBAN).
Також мають подати документи внутрішньо переміщені особи:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дитини (за наявності);
- ідентифікаційний код дитини;
- довідку про взяття на облік ВПО.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у 2024 році може підвищитися у вартості електрична енергія, яка нині коштує 2,64 гривні. Однак частина громадян можуть суттєво скоротити суми у платіжках.
Також ми писали, що НБУ прогнозують більш активне зростання цін на електричну енергію. Загалом регулятор передбачає поетапне приведення тарифів на послуги житлово-комунального господарства на економічно обґрунтовані рівні за кілька років.
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