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Компенсація на послуги ЖКГ — як отримати 450 грн допомоги

9 травня 2024 07:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога на комуналку — як отримати 450 гривень від держави
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні деяким громадянам держава може надати грошову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг. Суми  вистачить на покриття витрат на воду та газ у теплий сезон.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Facebook.

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Програма компенсацій на послуги ЖКГ

За даними Мінреінтеграції, на допомогу з оплатою комунальних послуг можуть розраховувати не тільки пільговики. Будь-хто з українців може отримувати щомісяця від 450 грн, якщо долучитися до програми "Прихисток". Згідно з нею, надається компенсація за витрати на житлово-комунальні послуги.

За умовами, кошти дадуть тим, хто на безоплатній підставі надав дах над головою внутрішньо переміщеним особам (ВПО). За кожного переселенця передбачена щомісячна виплата у 450 грн.

"Зазначимо, що за програмою "Прихисток" передбачено компенсацію витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення одного ВПО", — йдеться у повідомленні відомства.

Хто має право отримати допомогу

Згідно з програмою, на грошову компенсацію можуть претендувати громадяни, які:

  • безкоштовно розмістили у власному помешканні ВПО;
  • переселенці не є членами сім'ї;
  • ВПО перемістилися з тимчасово окупованих територій, чи "гарячих точок".

Компенсація доступна для громадянина, який є:

  • власником житла чи його представником;
  • орендарем житла державної чи комунальної власності;
  • спадкоємцем помешкання.

Також допомогу за прихисток переміщених громадян надають за умови відсутності боргів за житлово-комунальні послуги.

Як отримати компенсацію на комуналку

Цьогоріч для отримання такої компенсації власникові необхідно звернутися в орган місцевого самоврядування та повідомити про розміщення переселенців.

Потрібно подати такі документи:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • документ з підтвердженням права власності на житло;
  • номер банківського рахунку (IBAN).

Також мають подати документи внутрішньо переміщені особи:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дитини (за наявності);
  • ідентифікаційний код дитини;
  • довідку про взяття на облік ВПО.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році може підвищитися у вартості електрична енергія, яка нині коштує 2,64 гривні. Однак частина громадян можуть суттєво скоротити суми у платіжках.

Також ми писали, що НБУ прогнозують більш активне зростання цін на електричну енергію. Загалом регулятор передбачає поетапне приведення тарифів на послуги житлово-комунального господарства на економічно обґрунтовані рівні за кілька років.

комунальні послуги
ЖКГ
переселенці
ВПО
грошова допомога

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