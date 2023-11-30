Як і де отримати грошову допомогу від ООН в Харківській області

Гаманець з грішми. Фото: Новини.LIVE

Благодійний фонд "Право на захист" збирає дані українців для подальшого надання грошової допомоги від УВКБ ООН.

Про це повідомляє БФ "Право на захист" на своєму сайті.

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Подати заявку можуть не тільки вразливі вимушено переміщені особи, але й постраждалі від військових дій у певних регіонах, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання, зокрема, і з-за кордону.

Скільки грошей можна отримати

Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика і становить 3600 грн на особу, та покриває тримісячний період.

Домогосподарства, зареєстровані з 1 по 30 вересня 2023 року, отримають допомогу у розмірі 2220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці та додатково допомогу для підготовки до зимового періоду (2220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці).

Домогосподарства, зареєстровані з 1 жовтня до кінця 2023 року, отримають допомогу у розмірі 3600 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці та додатково допомогу для підготовки до зимового періоду (2220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці).

Домогосподарство, яке очолює особа похилого віку (55 років і старше), що були зареєстровані у програму до 1 вересня 2023 року, отримають допомогу для підготовки до зимового періоду (2220 грн для кожного члена домогосподарства на 3 місяці).

Хто може отримати допомогу

Подати заявку на грошову допомогу можна, якщо ваша родина:

не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій;

має дохід, менший за 5400 грн на члена родини;

належить до таких категорій та має хоча б один із критеріїв вразливості (перелічені нижче):

Категорії претендентів на допомогу

1) переселенці, які перемістилися після 24.02.22.

2) особи, що НЕ переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька.

3) люди, які ПОВЕРНУЛИСЬ до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через воєнні дії від 24 лютого 2022 р.

Критерії вразливості

Претендувати на виплати можуть:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родини з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Необхідні документи

Для отримання допомоги необхідно надати такі документи:

Документ, що посвідчує особу;

Податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

Свідоцтво про народження дітей (за наявності);

Номер банківської картки для виплати допомоги (картки "єПідтримка" не підходять);

Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо);

Особистий номер телефону.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини.

Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я).

Де працюватимуть мобільні групи найближчими днями

Мобільна група зі збору даних прийматиме заявки:

• 30 листопада та 1 грудня з 11 до 16 години — м. Лозова, Мікрорайон 2, 8 (Лозівська ТГ);

• 30 листопада та 1 грудня з 10 до 17 години — м. Богодухів, вул. Шевченка, 11 (Богодухівська ТГ).

Додаткові подробиці ви можете прочитати на вебсайті благодійного фонду "Право на захист".

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