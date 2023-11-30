Как и где получить денежную помощь от ООН в Харьковской области

Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Благотворительный фонд "Право на защиту" собирает данные украинцев для дальнейшего предоставления денежной помощи УВКБ ООН.

Об этом сообщает БФ "Право на защиту" на своем сайте.

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Подать заявку могут не только уязвимые вынужденно перемещенные лица, но и пострадавшие от военных действий в определенных регионах, а также вернувшиеся на свое постоянное место жительства, в частности, и из-за границы.

Сколько денег можно получить

Сумма пособия базируется на сумме минимальной потребительской корзины и составляет 3 600 грн на человека и покрывает трехмесячный период.

Домохозяйства, зарегистрированные с 1 по 30 сентября 2023 года, получат пособие в размере 2 220 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца и дополнительно помощь для подготовки к зимнему периоду (2 220 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца).

Домохозяйства, зарегистрированные с 1 октября по конец 2023 года, получат пособие в размере 3600 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца и дополнительно помощь для подготовки к зимнему периоду (2220 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца).

Домохозяйство, возглавляемое лицом пожилого возраста (55 лет и старше), зарегистрированным в программе до 1 сентября 2023 года, получит помощь для подготовки к зимнему периоду (2220 грн для каждого члена домохозяйства на 3 месяца).

Кто может получить помощь

Подать заявку на денежную помощь можно, если ваша семья:

не получала ранее пособия от международных организаций;

имеет доход менее 5400 грн на члена семьи;

относится к таким категориям и имеет хотя бы один из критериев уязвимости (перечисленные ниже):

Категории претендентов на помощь

1) переселенцы, переместившиеся после 24.02.22.

2) лица, которые не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая.

3) люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий.

Критерии уязвимости

Претендовать на выплаты могут:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая/ несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Необходимые документы

Для получения помощи необходимо предоставить следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность;

Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);

Свидетельство о рождении детей (при наличии);

Номер банковской карты для выплаты пособия (карты "є Підтримка" не подходят);

Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости;

Личный телефонный номер.

Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи.

Для семей, членами которых являются маломобильные люди, допускается регистрация по оригиналам документов (при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья).

Где будут работать мобильные группы в ближайшие дни

Мобильная группа по сбору данных будет принимать заявки:

• 30 ноября и 1 декабря с 11 до 16 часов – г. Лозовая, Микрорайон 2, 8 (Лозовская ТГ);

• 30 ноября и 1 декабря с 10 до 17 часов – г. Богодухов, ул. Шевченко, 11 (Богодуховская ТГ).

Дополнительные подробности вы можете прочитать на сайте благотворительного фонда "Право на защиту".

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто может рассчитывать на денежную помощь в 2024 году.

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