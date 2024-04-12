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Группа Новой почты выйдет на энергорынок с собственной компанией

12 апреля 2024 10:44
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Новая почта будет иметь собственную компанию зеленой энергетики
Поля солнечных электростанций. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Группа компаний Nova, которой принадлежит Новая почта, выйдет на рынок генерации электрической энергии. Для этого создала собственную компанию Новая Энерджи.

Об этом сообщил соучредитель группы Nova Владимир Поперешнюк в соцсети Facebook.

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Подробнее о компании Новая Энерджи

Он отметил, что новая компания будет заниматься регулярной генерацией энергии. Речь идет о генерировании электроэнергии, созданной солнцем и газом.

По словам соучредителя группы Nova, когда Россия начала уничтожать энергоструктуру в конце 2022 года, бизнес и домохозяйства оперативно отреагировали и запаслись генераторами и аккумуляторами. В частности, тогда Новая почта полностью снабдила всю сеть отделений и сортировочных центров генераторами.

"Сейчас блэкаут украинцам не грозит, потому что почти у каждого есть резервные генерационные мощности. Главное, чтобы никто не начал регулировать цены на топливо", — отметил он.

Сейчас, когда Россия активизировалась в атаках по генерации электроэнергии, компания решила, что необходимо усиливать автономность энергообеспечения.

"И создали компанию Новая Энерджи, которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе, включая электричество, генерируемое солнцем и газом", — добавил Владимир Поперешнюк.

Бизнесмен считает, что их примеру последуют остальные украинские компании.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируют запустить программу льготных кредитов на солнечные панели. Фонд развития предпринимательства (ФРП) начал работать над ее введением после обращения с соответствующей инициативой Министерства энергетики.

Также мы писали, что в Министерстве энергетики на днях заявили, что на сегодняшний день окончательного решения о повышении тарифов на электроэнергию нет. Однако, поскольку РФ не перестает разрушать энергообъекты, вопрос о пересмотре цен может подниматься.

электроэнергия
Новая почта
сфера энергетики
компании
зеленая энергетика

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