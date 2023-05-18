Помощь украинцам — как получить деньги от фонда CARE Ukraine

Гуманитарный фонд выплачивает 6,5 тыс. грн помощи: как получить средства
Некоторые украинцы могут оформить денежную помощь от Международной организации CARE Ukraine. Максимальная сумма выплаты на одного человека составит около 6,5 тыс. гривен.
Об этом сообщается на странице организации в соцсети Facebook.
Кому выплатит помощь CARE Ukraine
Как отмечают в организации, выплаты осуществляют внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из следующих областей: Донецкая, Запорожская, Луганская, Днепропетровская, Киевская, Сумская, Николаевская, Черниговская, Херсонская и Харьковская. При этом при условии, что они теперь живут в трех областях: Одесской (в Болградской, Криничненской, Подольской, Городненской, Васильевской, Куяльницкой и Кубейской тергромадах), Ивано-Франковской (в Липовецкой, Погребищенской, Могилев-Подольской тергромаде) и Винницкой (в Косовской, Верховинской, Богородчанской громаде).
Переселенцы должны соответствовать одному из критериев уязвимости:
- лицо с инвалидностью (первая-вторая группа);
- человек в возрасте от 60 лет;
- неполная семья, в которой один взрослый (отец или мать) самостоятельно воспитывает ребенка или детей;
- многодетная семья, в составе которой трое и более несовершеннолетних детей;
- семья с беременными и кормящими женщинами;
- семья, члены которой имеют хронические недуги.
Какая сумма помощи и как оформить
Украинцы будут получать по 2,2 тыс. грн на человека в течение трех месяцев. Оформить финансовую помощь при регистрации можно на основе:
- паспорта;
- идентификационного кода;
- свидетельства о рождении детей;
- справки переселенца;
- документов, подтверждающих статус (справка о болезни или инвалидности, удостоверение);
- банковских реквизитов
Больше о помощи
Напомним, украинцы, пострадавшие в результате войны и испытывающие финансовые затруднения, могут получить гуманитарную помощь от благотворительного фонда Allies of the World ("Фонд Союзников Мира"). Ее предоставляют всем, кто в этом нуждается.
Также мы писали, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.