Помощь украинцам — как получить деньги от фонда CARE Ukraine

Украинские купюры номиналом в 500 грн. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы могут оформить денежную помощь от Международной организации CARE Ukraine. Максимальная сумма выплаты на одного человека составит около 6,5 тыс. гривен.

Об этом сообщается на странице организации в соцсети Facebook.

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Кому выплатит помощь CARE Ukraine

Как отмечают в организации, выплаты осуществляют внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из следующих областей: Донецкая, Запорожская, Луганская, Днепропетровская, Киевская, Сумская, Николаевская, Черниговская, Херсонская и Харьковская. При этом при условии, что они теперь живут в трех областях: Одесской (в Болградской, Криничненской, Подольской, Городненской, Васильевской, Куяльницкой и Кубейской тергромадах), Ивано-Франковской (в Липовецкой, Погребищенской, Могилев-Подольской тергромаде) и Винницкой (в Косовской, Верховинской, Богородчанской громаде).

Переселенцы должны соответствовать одному из критериев уязвимости:

лицо с инвалидностью (первая-вторая группа);

человек в возрасте от 60 лет;

неполная семья, в которой один взрослый (отец или мать) самостоятельно воспитывает ребенка или детей;

многодетная семья, в составе которой трое и более несовершеннолетних детей;

семья с беременными и кормящими женщинами;

семья, члены которой имеют хронические недуги.

Какая сумма помощи и как оформить

Украинцы будут получать по 2,2 тыс. грн на человека в течение трех месяцев. Оформить финансовую помощь при регистрации можно на основе:

паспорта;

идентификационного кода;

свидетельства о рождении детей;

справки переселенца;

документов, подтверждающих статус (справка о болезни или инвалидности, удостоверение);

банковских реквизитов

Больше о помощи

Напомним, украинцы, пострадавшие в результате войны и испытывающие финансовые затруднения, могут получить гуманитарную помощь от благотворительного фонда Allies of the World ("Фонд Союзников Мира"). Ее предоставляют всем, кто в этом нуждается.

Также мы писали, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.