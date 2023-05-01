Ціни на пальне — дизпаливо стрімко дешевшає

Заправка авто на АЗС. Фото: Freepik

В Україні гуртовий ринок пального наприкінці минулого місяця характеризувався зниженням цін на дизельне паливо. Вартість партій за останній тиждень впала на 1,25 грн/л.

Про це повідомляє профільне видання Еnkorr.

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Зараз дизпаливо продають у середньому за 35 грн/літр.

"Зниження цін на зовнішніх ринках спонукає операторів спускати свої прайси на нафтопродукти. Для ДП уже бачимо 32 грн/л на півдні країни, наступного тижня ціна, можливо, буде ще нижчою", — розповів учасник ринку.

При цьому бензинові партії наприкінці тижня торгувалися в середньому по 33,5 грн/л, лише на 25 копійок дешевше. Пропозиції "п'ятірки" у південних та західних областях країни були в межах 32-37 грн/л, у північних та центральних А-95 продавали дорожче — по 33-38 грн/л.

Також аналітики фіксують посилення конкуренції з боку пального внутрішнього виробництва завдяки низькій ціні.

Нагадаємо, раніше очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. Він вважає, що рішення про його зниження на початку війни було помилковим.

В Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні анонсоване владою зростання податку на додану вартість на пальне з нинішніх 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.