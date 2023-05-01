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Оптовые цены на дизтопливо стремительно снижаются

1 мая 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо — дизтопливо стремительно дешевеет
Заправка автомобиля на АЗС. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине оптовый рынок топлива в конце прошлого месяца характеризовался снижением цен на дизельное топливо. Стоимость партий за последнюю неделю упала на 1,25 грн/л.

Об этом сообщает профильное издание Enkorr.

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Как изменились цены

Сейчас дизтопливо продается в среднем за 35 грн/литр.

"Снижение цен на внешних рынках побуждает операторов спускать свои прайсы на нефтепродукты. Для ДТ уже видим 32 грн/л на юге страны, на следующей неделе цена, возможно, будет еще ниже", — рассказал участник рынка.

При этом бензиновые партии в конце недели торговались в среднем по 33,5 грн/л, всего на 25 копеек дешевле. Предложения пятерки в южных и западных областях страны были в пределах 32-37 грн/л, в северных и центральных А-95 продавали дороже — по 33-38 грн/л.

Также аналитики фиксируют усиление конкуренции со стороны горючего внутреннего производства благодаря низкой цене.

Напомним, ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. Он считает, что решение о его понижении в начале войны было ошибочным.

В Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине анонсированный властями рост налога на добавленную стоимость на топливо с нынешних 7% до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

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