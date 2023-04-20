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Henkel, яка рік "ішла з російського ринку", підписала угоду про продаж бізнесу у РФ

20 квітня 2023 22:27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Henkel, яка рік "ішла з російського ринку", підписала угоду про продаж бізнесу у РФ
Офіс компанії Henkel. Фото: henkel.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор


Німецька хіміко-промислова компанія Henkel AG підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії. Компанія оголосила про свій вихід із російського ринку ще рік тому. 

Про це повідомляє пресслужба Henkel.

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Що відомо

"Henkel підписала угоду про продаж своєї діяльності в Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів. У квітні 2022 року компанія оголосила про рішення піти з Росії", — йдеться у повідомленні.

При цьому в компанії зазначають, що до консорціуму, який купує бізнес, входять Augment Investments, Kismet Capital Group та Elbrus Services. Усі покупці мають зв'язки у західних країнах і не перебувають під санкціями ЄС та США.

Узгоджена вартість продажу бізнесу Henkel у Росії становила 54 мільярди рублів, що відповідає приблизно 600 мільйонам євро. При цьому органи країни-агресора вже схвалили угоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що австрійська компанія з виробництва предметів розкоші Swarovski вирішила повністю припинити свою діяльність у Росії.

Також раніше американська компанія Cisco, що спеціалізується на виробництві мережевого обладнання та програмного забезпечення, повідомила у січні 2023 року про те, що вона знищила матеріально-виробничі запаси в Росії на 1,86 мільярда рублів. У звітності компанії "Cisco Systems" зазначається, що рішення про знищення запасів було ухвалено в серпні 2022 року через припинення продажу та послуг, а також зупинення дії ліцензій у Росії.

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