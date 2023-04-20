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Henkel, которая год "уходила с российского рынка", подписала соглашение о продаже бизнеса в РФ

20 апреля 2023 22:27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Henkel, которая год "уходила с российского рынка", подписала соглашение о продаже бизнеса в РФ
Офис компании Henkel. Фото: henkel.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Немецкая химико-промышленная компания Henkel AG подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России. Компания объявила о своем уходе с российского рынка еще год назад.

Об этом сообщает пресс-служба Henkel.

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Что известно

"Henkel подписала соглашение о продаже своей деятельности в России консорциума местных финансовых инвесторов. В апреле 2022 года компания объявила о решении уйти из России", — говорится в сообщении.

При этом в компании отмечают, что в покупаемый бизнес консорциум входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Все покупатели имеют связи в западных странах и не находятся под санкциями ЕС и США.

Согласованная стоимость продаж бизнеса Henkel в России составила 54 миллиарда рублей, что соответствует примерно 600 миллионам евро. При этом органы страны-агрессора уже одобрили соглашение. 

Напомним, ранее сообщалось, что австрийская компания по производству предметов роскоши Swarovski решила полностью прекратить свою деятельность в России.

Также ранее американская компания Cisco, специализирующаяся на производстве сетевого оборудования и программного обеспечения, сообщила в январе 2023 года о том, что она уничтожила материально-производственные запасы в России на 1,86 миллиарда рублей. В отчетности компании Cisco Systems отмечается, что решение об уничтожении запасов было принято в августе 2022 года из-за прекращения продаж и услуг, а также остановки действия лицензий в России.

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