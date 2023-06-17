Криптовалюта в Украине: нужно ли узаконить цифровые деньги

Криптовалюта. Фото: EPA/UPG

Цифровые валюты в последние годы стали достаточно популярными в мире. Недавно Национальный банк Украины заявил, что планирует запустить в Украине электронные деньги — е-гривна.

Можно ли считать цифровые деньги равноценными наличке, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал экономист Борис Кушнирук.

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Экономист Борис Кушнирук. Фото: Twitter

"Есть так называемые криптовалюты, но я к децентрализованным криптовалютам отношусь критически. Потому что у денег есть функции. Я не хочу читать лекцию по теории денег, но если основные функции не выполняются, то деньги не являются деньгами. Они являются виртуальным активом, но не выполняют функцию денег. Таким образом, нужно понимать, что в мире нет примеров внедрения централизованно криптовалют", — сказал экономист.

По его словам, люди играют в цифровые деньги, но на самом деле их нельзя сравнивать с наличными или даже с деньгами, которыми граждане пользуются на банковских карточках.

"Все эти биткоины и другие криптовалюты я называю продажей воздуха, который не имеет за собой абсолютно ничего. Соответственно — это спекулятивные активы. Пока есть желающие в это играть — это их право, но это не деньги", — сказал экономист.

Напомним, Украина может стать первой страной на территории Европы, которая ввела европейские правила регулирования цифровых активов МиСА.

Добавим, что в феврале МВФ призвал страны не признавать криптовалюту платежным средством. В фонде были озвучены главные опасности.

Также сообщалось, что "Группа семи" на заседании министров финансов и глав центробанков договорилась о совместном контроле рынка криптовалют. Причем в МВФ не исключают и запрета криптовалют вообще.