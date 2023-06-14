Криптовалюта в Україні — коли планують узаконити та які будуть податки

Чоловік тримає криптовалюту в руках. Фото: Unplush

У середу, 14 червня, відбудеться презентація законопроєкту оподаткування криптоактивів, який розробила Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). У разі його ухвалення Верховною Радою — Україна стане першою країною на території Європи, що запровадила європейські правила регулювання цифрових активів МіСА.

Про це пише видання Forbes.ua.

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За словами члена Нацкомісії з цінних паперів (НКЦПФР) Юрія Бойка, очікується, що закон ухвалять у вересні, а запрацює з наступного року.

Йдеться про розробку проєкту закону про оподаткування криптоактивів та оновлення закону "Про віртуальні активи". За основу концепції оподаткування взяли моделі західних країн.

Оновлене законодавство про цифрові активи передбачатиме наступне:

регулюватиме ринок Національний банк України (НБУ) та НКЦПФР;

активи ділитимуть на три категорії:

токени електронних грошей; токени з прив’язкою до активів; інші віртуальні активи;

для випуску токенів із прив’язкою до активів на торгах емітентам потрібна попередня авторизація у НКЦПФР юрособою;

ставки оподаткування пропонують на рівні 18% з інвестиційного прибутку, а також 1,5% військового збору. Умовою для сплати податків буде позитивний фінансовий результат операцій з інвестактивами. Одержані під час операцій цифрові активи перебувають у власності платників до 365 днів.

"Якщо віртуальний актив куплено за 10 тис. грн, а продано за 11 тис. грн, то оподатковується різниця — 1 тис. грн", — пояснив член НКЦПФР.

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Нагадаємо, у лютому МВФ закликав країни не визнавати криптовалюту платіжним засобом. У фонді озвучили головні небезпеки.

Також повідомлялося, що "Група семи" на засіданні міністрів фінансів та голів центробанків домовилася про спільний контроль ринку криптовалют. Причому у МВФ не виключають і заборони криптовалют взагалі.