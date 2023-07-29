Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Как часто будет дорожать бензин: прогноз эксперта arrow

Как часто будет дорожать бензин: прогноз эксперта

29 июля 2023 15:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Цены на топливо — как изменятся цены на АЗС
Горючее на АЗС. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Прогнозируется, что в течение следующего месяца каждые две недели стоимость горючего будет расти до двух гривен. Это вызвано удорожанием нефти во всем мире.

Об этом заявил основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Читайте также:

Удорожание горючего: чего ждать украинцам

По прогнозам экспертов, осенью цены на топливо в Украине могут составить 60 гривен за литр. Это связано с удорожанием нефти в мире. Отмечается, что рост цен на горючее будет происходить из-за сокращения добычи сырой нефти по Саудовской Аравии. Цены на горючее начали подниматься по всему миру.

"90 долларов бочка нефти на мировом рынке равна 60 гривен литр бензина на АЗС в Украине. В течение августа нефть будет дорожать до 90 долларов. Котировки дизеля идет как нить за иглой. На колонке цена меняется по средней закупке сетей АЗС за последние 2-3 недели. То есть в середине сентября все произойдет", — объяснил Дмитрий Леушкин.

Он также добавил, что это еще более оптимистичный сценарий. Скорее всего, стоимость горючего к концу лета еженедельно будут расти на 1-2 гривны.

Напомним, как отмечают аналитики, оптовые партии дизтоплива сейчас предлагаются на 2,75 грн/л дороже. Автомобильные партии бензина А-95 - на 2,5 грн/л больше.

Также мы писали, что ранее в НБУ предупреждали, что в Украине на топливном рынке после 1 июля стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз