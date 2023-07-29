Цены на топливо — как изменятся цены на АЗС

Горючее на АЗС. Фото: google

Прогнозируется, что в течение следующего месяца каждые две недели стоимость горючего будет расти до двух гривен. Это вызвано удорожанием нефти во всем мире.

Об этом заявил основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

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По прогнозам экспертов, осенью цены на топливо в Украине могут составить 60 гривен за литр. Это связано с удорожанием нефти в мире. Отмечается, что рост цен на горючее будет происходить из-за сокращения добычи сырой нефти по Саудовской Аравии. Цены на горючее начали подниматься по всему миру.

"90 долларов бочка нефти на мировом рынке равна 60 гривен литр бензина на АЗС в Украине. В течение августа нефть будет дорожать до 90 долларов. Котировки дизеля идет как нить за иглой. На колонке цена меняется по средней закупке сетей АЗС за последние 2-3 недели. То есть в середине сентября все произойдет", — объяснил Дмитрий Леушкин.

Он также добавил, что это еще более оптимистичный сценарий. Скорее всего, стоимость горючего к концу лета еженедельно будут расти на 1-2 гривны.

Напомним, как отмечают аналитики, оптовые партии дизтоплива сейчас предлагаются на 2,75 грн/л дороже. Автомобильные партии бензина А-95 - на 2,5 грн/л больше.

Также мы писали, что ранее в НБУ предупреждали, что в Украине на топливном рынке после 1 июля стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.