Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Як подорожчає пальне у липні: прогноз Мінекономіки arrow

Як подорожчає пальне у липні: прогноз Мінекономіки

5 липня 2023 11:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне — у Мінекономіки дали прогноз на липень
Міністр економіки Юлія Свириденко. Фото: kmu.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві економіки України спрогнозували цінову динаміку пального у липні 2023 року. Ціни почали зростати на тлі підвищення податків та повернення акцизів.

Про те, як зміниться вартість ресурсу цього місяця, розповіла міністр економіки Юлія Свириденко під час телемарафону.

Читайте також:

Які будуть ціни на пальне у липні

За словами очільниці відомства, в країні на паливному ринку цього місяця слід очікувати подорожчання дизелю на 5 гривень за літр, бензинів — на 7-8 гривень.

"Ми бачимо і прогнозуємо разом з операторами АЗС, що до кінця липня зростання буде на 5 грн на дизпальне і 7-8 грн — на бензин", — спрогнозувала вона.

Водночас, стверджує, що повернення на довоєнний рівень акцизів на моторне паливо і підвищення ПДВ загалом може призвести до зростання ціни дизпалива до 8 гривень за літр, бензину — до 11 гривень. Різкого підвищення не буде завдяки накопиченим запасам пального та відсутності дефіциту.

"Немає дефіциту, є запаси, ринок у Європі залитий ресурсом, тому різких стрибків не буде. Багато, звісно, залежить від цінової кон'юнктури у світі, але на сьогодні ми не очікуємо різких коливань", — пояснила міністр.

Зростання ПДВ та повернення акцизів

В Україні з 1 липня поточного року податки на паливо повернули на довоєнний рівень:

  • ПДВ підвищився з 7 до 20%;
  • акциз на бензин — до EUR213 за 1 тис. л;
  • на дизпальне — до EUR140 за 1 тис. л.

Більше про пальне

Нагадаємо, як зазначають аналітики, гуртові партії дизпалива зараз пропонуються на 2,75 грн/л дорожче. Автомобільні партії бензину А-95 — на 2,5 грн/л більше.

Також ми писали, що раніше в НБУ попереджали, що в Україні на паливному ринку після 1 липня вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз