Цены на топливо — в Минэкономики дали прогноз на июль

Министр экономики Юлия Свириденко. Фото: kmu.gov.ua

В Министерстве экономики Украины спрогнозировали ценовую динамику топлива в июле 2023 года. Цены начали расти на фоне повышения налогов и возвращения акцизов.

О том, как изменится стоимость ресурса в этом месяце, рассказала министр экономики Юлия Свириденко во время телемарафона.

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По словам главы ведомства, в стране на топливном рынке в этом месяце следует ожидать подорожание дизеля на 5 гривен за литр, бензинов — на 7-8 гривен.

"Мы видим и прогнозируем вместе с операторами АЗС, что к концу июля рост будет на 5 грн на дизтопливо и 7-8 грн — на бензин", — спрогнозировала она.

В то же время, утверждает, что возврат на довоенный уровень акцизов на моторное топливо и повышение НДС может привести к росту цены дизтоплива до 8 гривен за литр, бензина — до 11 гривен. Резкого повышения не будет благодаря накопленным запасам горючего и отсутствию дефицита.

"Нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе залит ресурсом, поэтому резких скачков не будет. Много, конечно, зависит от ценовой конъюнктуры в мире, но сегодня мы не ожидаем резких колебаний", — пояснила министр.

Рост НДС и возврат акцизов

В Украине с 1 июля текущего года налоги на топливо вернули на довоенный уровень:

НДС повысился с 7 до 20%;

акциз на бензин — до EUR213 за 1 тыс. л;

на дизтопливо — до EUR140 за 1 тыс. л.

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Напомним, как отмечают аналитики, оптовые партии дизтоплива сейчас предлагаются на 2,75 грн/л дороже. Автомобильные партии бензина А-95 — на 2,5 грн/л больше.

Также мы писали, что ранее НБУ предупреждали, что в Украине на топливном рынке после 1 июля стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.