Як падіння рубля впливає на економіку Росії

Рівень життя росіян погіршується внаслідок санкцій за війну проти України. Фото: google.com

Неконтрольоване падіння рубля тягне за собою розкручування споживчої інфляції, яка останніми місяцями почала пришвидшуватись. Внаслідок підвищення цін населення РФ з кожним місяцем стає біднішим, а базовий набір товарів та послуг, які вони можуть собі дозволити, стає все скупішим.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розповіли експерти.

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Російський народ звик терпіти. Тому, певно, сподіватися на голодні бунти в Росії — зарано, зазначають експерти.

Однак падаючий рубль є тригером, особливо коли він перетинає певні психологічні відмітки (як цього разу, коли рубль впав нижче 100 за долар). Це викликає невдоволення та панічні настрої серед населення. Адже іншими економічними індикаторами ще можна маніпулювати, або ж населення просто не розуміє, як той чи інший індикатор стосується їхнього реального доходу. А от падаючий рубль є таким собі "лакмусовим папірцем", який явно показує, що ти став біднішим.

"Саме тому ми й спостерігали такий поспіх у прийнятті рішень путінськими посіпаками. Адже невдоволення населення виливається у падінні намальованих рейтингів", — пояснює аналітикиня Київської школи економіки Юлія Павицька.

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Основний негативний вплив слабкого рубля виявляється в подорожчанні імпортних товарів. Якщо надходження іноземної валюти в Росію буде й надалі зменшуватися (а це відбувається через зниження об’ємів експорту на тлі збільшення імпортних закупок), то з часом оплачувати імпорт за рахунок нафтових доходів буде дедалі складніше. Це, своєю чергою, посилюватиме девальваційний тиск на курс рубля, прогнозує директор з інвестицій, голова офісу R&D інвесткомпанії Capital Times Артем Щербина.

Ризики для економіки накопичуються

Намагаючись утримати рубль від обезцінення центробанк Росії піднімає ставки, що сповільнює і без того нестабільну економіку. Але тут важливо розуміти, що потенційну загрозу для економіки становить не саме по собі падіння курсу рубля, а намагання влади зупинити це падіння, зокрема через підвищення базової ставки центробанку. Саме ж падіння рубля є опосередкованим результатом міжнародних санкцій, стверджує заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Падіння рубля стало результатом міжнародних санкцій. Фото: google.com

Все вище зазначене, по ідеї, мало би засмучувати російське населення і зменшувати довіру до влади. А проте, сходяться на думці експерти, чекати від російських громадян паніки чи будь-якого спротиву не варто.

"Звісно, це все зменшує довіру до влади. Але навряд чи це буде критично для самої влади", — зазначає керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

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До слова, девальвація рубля матиме певний позитивний вплив на державні фінанси Росії, зокрема внаслідок збільшення доходів бюджетів різного рівня.

Щоб дестабілізувати громадські настрої в Росії через обезцінення рубля, потрібно, щоб рубль просів до долара щонайменше до позначки 140-160, упевнений головний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку Антон Куринной.

Нагадаємо, наслідком широких антиросійських санкцій, запроваджених проти РФ за вторгнення в Україну, стало, зокрема, повільне, але стале ослаблення рубля. Як результат, рубль увійшов до трійки найслабших валют світу та наразі лідирує за волатильністю.

12 серпня курс рубля обвалився до сотні за долар. Більш значне падіння було зафіксовано лише в березні 2022 року, невдовзі після початку російської агресії проти України.

А вже 15 серпня задля стримання подальшого падіння рубля російський центробанк екстрено підвищив ключову ставку — з 8,5% до 12% річних.

