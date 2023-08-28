Как падение рубля влияет на экономику России

Как слабый рубль повлияет на экономику РФ и уровень жизни россиян
Неконтролируемое падение рубля влечет за собой раскрутку потребительской инфляции, которая в последние месяцы начала ускоряться. В результате повышения цен население РФ с каждым месяцем становится беднее, а базовый набор товаров и услуг, которые они могут себе позволить, становится все более скудным.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказали эксперты.
Жизнь россиян дорожает
Российский народ привык терпеть. Поэтому, наверное, надеяться на голодные бунты в России рано, отмечают эксперты.
Однако падающий рубль является триггером, особенно когда он пересекает некоторые психологические отметки (как в этот раз, когда рубль упал ниже 100 за доллар). Это вызывает недовольство и панические настроения среди населения. Ведь другими экономическими индикаторами еще можно манипулировать, или население просто не понимает, как тот или иной индикатор касается их реального дохода. А вот падающий рубль является некой "лакмусовой бумажкой", которая явно показывает, что ты стал беднее.
"Именно поэтому мы и наблюдали такую спешку в принятии решений путинскими приспешниками. Ведь недовольство населения выливается в падение нарисованных рейтингов", — объясняет аналитик Киевской школы экономики Юлия Павицкая.
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Основное негативное влияние слабого рубля выражается в подорожании импортных товаров. Если поступление иностранной валюты в Россию будет и дальше уменьшаться (а это происходит из-за снижения объемов экспорта на фоне увеличения импортных закупок), то со временем оплачивать импорт за счет нефтяных доходов будет все сложнее. Это, в свою очередь, будет усиливать девальвационное давление на курс рубля, прогнозирует директор по инвестициям, глава офиса R&D инвесткомпании Capital Times Артем Щербина.
Риски для экономики накапливаются
Пытаясь удержать рубль от обесценивания, центробанк России поднимает ставки, что замедляет и без того нестабильную экономику. Но здесь важно понимать, что потенциальную угрозу для экономики составляет не само по себе падение курса рубля, а попытки властей остановить это падение, в том числе из-за повышения базовой ставки центробанком. Именно падение рубля является опосредованным результатом международных санкций, утверждает замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.
Все вышеуказанное, по идее, должно было бы огорчать российское население и уменьшать доверие к власти. Однако, сходятся во мнении эксперты, ждать от российских граждан паники или какого-либо сопротивления не стоит.
"Конечно, это все уменьшает доверие к власти. Но вряд ли это будет критично для самой власти", — отмечает руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.
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К слову, девальвация рубля будет иметь определенное положительное влияние на государственные финансы России, в частности, вследствие увеличения доходов бюджетов разного уровня.
Чтобы дестабилизировать общественные настроения в России из-за обесценивания рубля, нужно, чтобы рубль просел к доллару как минимум до отметки 140-160, уверен главный эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антон Куринной.
Напомним, следствием широких антироссийских санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину, стало, в частности, медленное, но стабильное ослабление рубля. Как результат, рубль вошел в тройку самых слабых валют мира и лидирует по волатильности.
12 августа курс рубля рухнул до сотни за доллар. Более значительное падение было зафиксировано только в марте 2022 года, вскоре после начала российской агрессии против Украины.
А уже 15 августа, чтобы сдержать дальнейшее падение рубля, российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку — с 8,5% до 12% годовых.