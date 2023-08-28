Как падение рубля влияет на экономику России

Уровень жизни россиян ухудшается в результате санкций за войну против Украины. Фото: google.com

Неконтролируемое падение рубля влечет за собой раскрутку потребительской инфляции, которая в последние месяцы начала ускоряться. В результате повышения цен население РФ с каждым месяцем становится беднее, а базовый набор товаров и услуг, которые они могут себе позволить, становится все более скудным.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказали эксперты.

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Российский народ привык терпеть. Поэтому, наверное, надеяться на голодные бунты в России рано, отмечают эксперты.

Однако падающий рубль является триггером, особенно когда он пересекает некоторые психологические отметки (как в этот раз, когда рубль упал ниже 100 за доллар). Это вызывает недовольство и панические настроения среди населения. Ведь другими экономическими индикаторами еще можно манипулировать, или население просто не понимает, как тот или иной индикатор касается их реального дохода. А вот падающий рубль является некой "лакмусовой бумажкой", которая явно показывает, что ты стал беднее.

"Именно поэтому мы и наблюдали такую спешку в принятии решений путинскими приспешниками. Ведь недовольство населения выливается в падение нарисованных рейтингов", — объясняет аналитик Киевской школы экономики Юлия Павицкая.

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Основное негативное влияние слабого рубля выражается в подорожании импортных товаров. Если поступление иностранной валюты в Россию будет и дальше уменьшаться (а это происходит из-за снижения объемов экспорта на фоне увеличения импортных закупок), то со временем оплачивать импорт за счет нефтяных доходов будет все сложнее. Это, в свою очередь, будет усиливать девальвационное давление на курс рубля, прогнозирует директор по инвестициям, глава офиса R&D инвесткомпании Capital Times Артем Щербина.

Риски для экономики накапливаются

Пытаясь удержать рубль от обесценивания, центробанк России поднимает ставки, что замедляет и без того нестабильную экономику. Но здесь важно понимать, что потенциальную угрозу для экономики составляет не само по себе падение курса рубля, а попытки властей остановить это падение, в том числе из-за повышения базовой ставки центробанком. Именно падение рубля является опосредованным результатом международных санкций, утверждает замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

Падение рубля явилось результатом международных санкций. Фото: google.com

Все вышеуказанное, по идее, должно было бы огорчать российское население и уменьшать доверие к власти. Однако, сходятся во мнении эксперты, ждать от российских граждан паники или какого-либо сопротивления не стоит.

"Конечно, это все уменьшает доверие к власти. Но вряд ли это будет критично для самой власти", — отмечает руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

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К слову, девальвация рубля будет иметь определенное положительное влияние на государственные финансы России, в частности, вследствие увеличения доходов бюджетов разного уровня.

Чтобы дестабилизировать общественные настроения в России из-за обесценивания рубля, нужно, чтобы рубль просел к доллару как минимум до отметки 140-160, уверен главный эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антон Куринной.

Напомним, следствием широких антироссийских санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину, стало, в частности, медленное, но стабильное ослабление рубля. Как результат, рубль вошел в тройку самых слабых валют мира и лидирует по волатильности.

12 августа курс рубля рухнул до сотни за доллар. Более значительное падение было зафиксировано только в марте 2022 года, вскоре после начала российской агрессии против Украины.

А уже 15 августа, чтобы сдержать дальнейшее падение рубля, российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку — с 8,5% до 12% годовых.