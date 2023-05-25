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Як українцям самостійно збільшити пенсію: покрокова інструкція

25 травня 2023 15:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — як самостійно збільшити виплати
Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські громадяни можуть істотно збільшити свої майбутні пенсійні виплати. Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомив про право робити добровільні внески на пенсійне страхування повторно, тобто за раніше укладеним договором.

Про це йдеться на офіційному порталі ПФУ.

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Повторні добровільні внески

Так, українці можуть вдруге робити добровільні внески. Для того, щоб до страхового стажу зарахували один повний місяць, обсяг добровільного внеску має бути не менший від розміру мінімальної суми страхового внеску. Тобто 22% від мінімальної заробітної плати — 1474 гривні.

Як пояснили у ПФУ, потрібно зробити кілька кроків для повторної сплати за раніше укладеним договором. Йдеться про наступне:

  • авторизуватися на порталі Пенсійного фонду України за посиланням за допомогою кваліфікаційного е-підпису (КЕП), "Дія.Підпису", чи ID.GOV.UA.
  • в особистому кабінеті у меню ліворуч натиснути пункт "Мої договори на добровільну участь";
  • у пункті, де вказане прізвище, ім’я, по батькові особи, на користь якої укладена угода та її дата, необхідно натиснути піктограму, яка позначена банківською картою;
  • у новому вікні, яке з'явиться, потрібно обрати спосіб здійснення платежу: онлайн чи платіжне доручення.

В самому кінці такого механізму має надійти повідомлення про сплату в особистий кабінет на сайті ПФУ громадянина, який сплатив внесок за себе, чи на користь якої було зроблено внесок.

Хто може робити добровільні внески

Дана функція стане в нагоді для:

  • громадян, які працюють за кордоном, проте хочуть отримувати українську пенсію у майбутньому;
  • осіб передпенсійного віку, у яких не вистачає страхового стажу для пенсії;
  • працівників, у котрих низькі офіційні доходи, проте добровільні внески збільшили б майбутню пенсію.

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Нагадаємо, ПриватБанк обрав трьох переможців акції розрахованої на військових пенсіонерів. В її рамках троє військовим отримали доплати до пенсії у 20 тисяч гривень.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді розповіли про проблеми, з якими стикаються українці в отриманні соціальних виплат на тлі війни. Найбільше нарікань — на затримки пенсій.

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