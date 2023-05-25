Пенсії в Україні — ПФУ розповів про виплату коштів у травні

Українська жінка літнього віку. Фото: УНІАН

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деталі виплати пенсій у травні 2023 року. Вже спрямували на фінансування пенсійних виплат майже 55 мільярдів гривень, що значно більше проти суми, виплаченої у квітні.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ПФУ.

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Деталі фінансування виплат

Як зазначають у ПФУ, в країні триває перерахування грошових коштів громадянам пенсійного віку.

"Станом на 24 травня профінансовано: 54,9 млрд грн — на пенсійні виплати", — йдеться у повідомленні.

У фонді зауважили, що з цієї суми 10 млрд грн спрямували на виплати через відділення Укрпошти, 44,9 млрд грн — через уповноважені фінустанови.

Також у Пенсійному фонді розповіли, що на житлові субсидії та пільги виділили 3,1 млрд грн, на страхові виплати — 2,169 млрд грн, зокрема 1,12 млрд грн — на оплату лікарняних.

У квітні Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій громадянам 52,5 млрд гривень.

Раніше у ПФУ повідомили про підготовку проєкту постанови уряду про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік. Згідно з ним, видатки на пенсійні виплати зростуть. Обсяг доходів фонду становитиме 768,9 млрд грн, що на 23,9% більше проти 2022 роком (620,4 млрд грн).

Які готують зміни для ПФУ

В Україні функції з призначення планують передати Пенсійному фонду України (ПФУ). Тому соціальну допомогу для дітей та вагітних почнуть виплачувати по-новому. Це передбачено законопроєктом №9318, зареєстрованим у Верховній Раді Україні (ВРУ).

За словами авторів документа, зараз деякі органи соцзахисту на окупованих територіях та в зоні бойових дій не можуть нараховувати соцдопомогу, водночас в інших районах оформити їх також неможливо. Тоді як у Пенсійного фонду є ширша мережа підрозділів, а система координації працює за "екстериторіальним принципом", тобто незалежно від того, де громадянин перебуває, може отримати соцвиплати.

Згідно з документом, органи Пенсійного фонду отримають право призначати різні соцвиплати. Це, зокрема: допомога у зв'язку з вагітністю чи пологами; допомога при народженні дитини; допомога при усиновленні дитини.

Більше про пенсії

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді розповіли про проблеми, з якими стикаються українці в отриманні соціальних виплат на тлі війни. Найбільше нарікань — на затримки пенсій.

Також ми писали, що ПриватБанк обрав трьох переможців акції розрахованої на військових пенсіонерів. В її рамках троє військовим отримали доплати до пенсії у 20 тисяч гривень.