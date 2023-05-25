Пенсии в Украине — как самостоятельно увеличить выплаты

Как украинцам самостоятельно увеличить пенсию: пошаговая инструкция
Украинские граждане могут существенно увеличить свои будущие пенсионные выплаты. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил о праве вносить добровольные взносы на пенсионное страхование повторно, то есть по ранее заключенному договору.
Об этом говорится на официальном портале ПФУ.
Повторные добровольные взносы
Так, украинцы могут во второй раз делать добровольные взносы. Для того, чтобы в страховой стаж отнесли один полный месяц, объем добровольного взноса должен быть не меньше размера минимальной суммы страхового взноса. То есть 22% от минимальной заработной платы — 1474 гривны.
Как пояснили в ПФУ, нужно сделать несколько шагов для повторной оплаты по ранее заключенному договору. Речь идет о следующем:
- авторизироваться на портале Пенсионного фонда Украины по ссылке с помощью квалификационной е-подписи (КЭП), "Дія.Подписи" или ID.GOV.UA.
- в личном кабинете в меню слева нажать пункт "Мои договоры на добровольное участие";
- в пункте, где указана фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого заключено соглашение и его дата, необходимо нажать значок, обозначенный банковской картой;
- в новом появившемся окне нужно выбрать способ осуществления платежа: онлайн или платежное поручение.
В самом конце такого механизма должно поступить сообщение об уплате в личный кабинет на сайте ПФУ гражданина, уплатившего взнос за себя или в пользу которого был внесен взнос.
Кто может делать добровольные взносы
Данная функция пригодится для:
- граждан, работающих за границей, однако которые желают получать украинскую пенсию в будущем;
- лиц предпенсионного возраста, у которых не хватает страхового стажа для пенсии;
- работников, у которых низкие официальные доходы, но добровольные взносы увеличили бы будущую пенсию.
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