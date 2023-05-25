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Как украинцам самостоятельно увеличить пенсию: пошаговая инструкция

25 мая 2023 15:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — как самостоятельно увеличить выплаты
Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские граждане могут существенно увеличить свои будущие пенсионные выплаты. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил о праве вносить добровольные взносы на пенсионное страхование повторно, то есть по ранее заключенному договору.

Об этом говорится на официальном портале ПФУ.

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Повторные добровольные взносы

Так, украинцы могут во второй раз делать добровольные взносы. Для того, чтобы в страховой стаж отнесли один полный месяц, объем добровольного взноса должен быть не меньше размера минимальной суммы страхового взноса. То есть 22% от минимальной заработной платы — 1474 гривны.

Как пояснили в ПФУ, нужно сделать несколько шагов для повторной оплаты по ранее заключенному договору. Речь идет о следующем:

  • авторизироваться на портале Пенсионного фонда Украины по ссылке с помощью квалификационной е-подписи (КЭП), "Дія.Подписи" или ID.GOV.UA.
  • в личном кабинете в меню слева нажать пункт "Мои договоры на добровольное участие";
  • в пункте, где указана фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого заключено соглашение и его дата, необходимо нажать значок, обозначенный банковской картой;
  • в новом появившемся окне нужно выбрать способ осуществления платежа: онлайн или платежное поручение.

В самом конце такого механизма должно поступить сообщение об уплате в личный кабинет на сайте ПФУ гражданина, уплатившего взнос за себя или в пользу которого был внесен взнос.

Кто может делать добровольные взносы

Данная функция пригодится для:

  • граждан, работающих за границей, однако которые желают получать украинскую пенсию в будущем;
  • лиц предпенсионного возраста, у которых не хватает страхового стажа для пенсии;
  • работников, у которых низкие официальные доходы, но добровольные взносы увеличили бы будущую пенсию.

Больше о пенсиях

Напомним, ПриватБанк выбрал трех победителей акции, рассчитанной на военных пенсионеров. В ее рамках трое военных получили доплаты к пенсии в 20 тысяч гривен.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в получении социальных выплат на фоне войны. Больше всего нареканий — на задержки пенсий.

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