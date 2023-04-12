Комунальні послуги — як заощадити під час оплати

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Українці, які сплачують за житлово-комунальні послуги онлайн, можуть дещо заощадити. Йдеться про стягнення розміру комісії, яка різниться залежно від обраної платформи чи сервісу.

Про те, які є найдоступніші способи для розрахунку, повідомляють Новини.LIVE.

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Міські онлайн-сервіси

За допомогою міських комунальних онлайн-сервісів можна оплатити водопостачання, опалення, утримання будинку та прибудинкової території, вивіз сміття, електро- і газопостачання. Для цього потрібно зареєструватися на сайті, створивши власний е-кабінет, де відображатимуться платіжки за вказаною адресою. Це можна зробити, відсканувавши QR-код на комунальній платіжці. На смартфоні відразу має відкритися сайт з усіма квитанціями та функцією оплати. Зокрема, у Києві є сайт Центр комунального сервісу, що належить мерії.

Спеціальні платформи

На спеціальних онлайн-платформах можна створити віртуальні картки, поповнювати їх(банківськими картками чи через термінал), а потім ними ж оплачувати різні послуги. Саме такі сервіси переважно беруть комісію чи передбачають абонентську плату за послуги.

Зокрема, на платформі Portmone клієнти можуть активувати пакет "місяць" за 40 гривень. Після чого користувачі можуть оплачувати комуналку та інші послуги для двох квартир без комісій. Якщо ж не підключити пакет, то комісія становитиме 1%, проте не менше 3 гривень з платежу. Жодних комісій не буде у разі, якщо постачальник послуг уклав партнерську угоду з Portmone. Ще одна платформа для зручної оплати — EasyPay. Там послуги можна оплатити як зареєстрованим користувачам, так і не зареєстрованим. Комісія становить не менше 1% від загальної суми.

Онлайн-банкінг

Під час першої оплати потрібно окремо ввести всі особові рахунки, зазначивши отримувача тощо. Після чого буде достатньо просто обрати шаблон. Надалі треба буде вносити показання з лічильників за воду, природний газ, опалення та електроенергію. Зробити це можна на сайтах постачальників комунальних послуг — в особистих кабінетах — чи безпосередньо на сайті банку.

Зокрема, ПриватБанк стягує комісію за оплату комунальних послуг — 1% від суми кожної послуги, проте не менше 1 грн. Якщо платити через "Приват24", то комісія становитиме 1 грн за кожну послугу. Monobank дозволяє здійснювати оплату більшості комунпослуг без комісії.

Сайти постачальників

Також оплатити постачання та споживання природного газу можна і через "Нафтогаз". Для цього потрібно зареєструватися на сайті, вказавши особовий рахунок та зайшовши в особистий кабінет. Розрахуватися можна через "Приват24", "Ощад24" та Google/Apple Pay. В останньому випадку розмір комісії становить 2% від суми, проте не менше 3 грн.

За електрику також можна розрахуватися через сайт постачальника. Для цього достатньо просто відсканувати QR-код на платіжці та підтвердити оплату. Комісія за це не передбачена.

Нагадаємо, на веб-порталі Пенсійного фонду України (ПФУ) можуть почати публікувати актуальні відомості щодо кожного побутового споживача. Завдяки цьому спроститься процедура оформлення житлових субсидій для українців.

Раніше повідомлялося, що в Україні квітень є останнім місяцем, у якому держава виплачуватиме споживачам раніше призначені житлові субсидії. Фахівці розповіли, що робити, щоб їх не втратити у новому сезоні.