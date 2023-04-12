Коммунальные услуги — как сэкономить при оплате

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые платят за жилищно-коммунальные услуги онлайн, могут несколько сэкономить. Речь идет о взыскании размера комиссии, которая зависит от выбранной платформы или сервиса.

О том, какие самые доступные способы для расчета, сообщают Новини.LIVE.

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Городские онлайн-сервисы

С помощью городских коммунальных онлайн-сервисов можно оплатить водоснабжение, отопление, содержание дома и территории, вывоз мусора, электро- и газоснабжения. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, создав собственный е-кабинет, где будут отображаться платежки по указанному адресу. Это можно сделать, отсканировав QR-код на коммунальной платежке. На смартфоне сразу должен открыться сайт со всеми квитанциями и функцией оплаты. В частности, в Киеве есть сайт "Центр коммунального сервиса", принадлежащий мэрии.

Специальные платформы

На специальных онлайн-платформах можно создать виртуальные карты, пополнять их (банковскими картами или через терминал), а затем ими же оплачивать различные услуги. Именно такие сервисы в основном берут комиссию или предусматривают абонентскую плату за услуги.

В частности, на платформе Portmone клиенты могут активировать пакет "месяц" за 40 гривен. После этого пользователи могут оплачивать коммуналку и другие услуги для двух квартир без комиссий. Если же не подключить пакет, то комиссия будет составлять 1%, но не менее 3 гривен по платежу. Никаких комиссий не будет, если поставщик услуг заключил партнерское соглашение с Portmone. Еще одна платформа для удобной оплаты — EasyPay. Там услуги можно оплатить как зарегистрированным пользователям, так и не зарегистрированным. Комиссия составляет не менее 1% от общей суммы.

Онлайн-банкинг

При первой оплате нужно отдельно ввести все лицевые счета, указав получателя и т.д. После этого будет достаточно просто выбрать шаблон. В дальнейшем нужно будет вносить показания по счетчикам за воду, природный газ, отопление и электроэнергию. Сделать это можно на сайтах поставщиков коммунальных услуг — в личных кабинетах или непосредственно на сайте банка.

В частности, ПриватБанк взимает комиссию за оплату коммунальных услуг — 1% от суммы каждой услуги, но не менее 1 грн. Если платить через Приват24, то комиссия будет составлять 1 грн за каждую услугу. Monobank позволяет производить оплату большинства коммунуслуг без комиссии.

Сайты поставщиков

Также оплатить поставки и потребление природного газа можно и через "Нафтогаз". Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, указав лицевой счет и зайдя в личный кабинет. Рассчитаться можно через Приват24, Ощад24 и Google/Apple Pay. В последнем случае размер комиссии составляет 2% от суммы, но не менее 3 грн.

За электричество также можно рассчитаться через сайт поставщика. Для этого достаточно просто отсканировать QR-код на платежке и подтвердить оплату. Комиссия за это не предусмотрена.

Напомним, на веб-портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) могут начать публиковать актуальные сведения по каждому бытовому потребителю. Благодаря этому упростится процедура оформления жилищных субсидий для украинцев.

Ранее сообщалось, что в Украине апрель является последним месяцем, в котором государство будет выплачивать потребителям ранее назначенные жилищные субсидии. Специалисты рассказали, что делать, чтобы их не лишиться в новом сезоне.