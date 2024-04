Безопасные способы покупки биткоина в Украине.

Банкомат по продаже криптовалюты. Фото иллюстративное: bitcoin-ukraine.com

В Украине семь действующих биткоин-банкоматов. Два из них — в Киеве, остальные — в Виннице, Кривом Роге, Харькове, Днепре и Полтаве. С их помощью вы можете продать или купить криптовалюту. Или же провести все операции с биткоином онлайн, не выходя из дома. Главное — не нарваться на мошенников.

О безопасной и выгодной покупке биткоинов рассказывает издание Incrypted.

Купить биткоин в Украине — скрытые риски

P2P-платформы (Peer-to-Peer). На онлайн-платформе можно найти покупателей и продавцов криптовалюты, все операции происходят напрямую, то есть без контролирующих органов либо посредничества бирж, других платежных систем. Условно, вы приобретаете кота в мешке, не будет даже на кого в суд подать. Высок риск мошенничества.

Криптовалютная биржа. В Украине работают Kuna Exchange, BTC Trade UA, Бинанс. Пользователь может приобрести биткоин за гривну. Методы оплаты — разные, в частности через банковский перевод, с помощью платежной карты. Также большинство бирж поддерживает обмен P2P внутри собственного функционала (т.е. все операции контролируются).

Криптокошельки и карты. Одна из самых полярных криптокарт — Trustee Plus. Она виртуальна. Через Trustee Plus можно без комиссий покупать разную криптовалюту. И рассчитываться картой во всех магазинах, как обычной дебетовой картой. Trustee Plus предлагает 0% комиссию за переводы, а также 0% комиссию за пополнение и вывод средств. Чтобы завести виртуальную криптокарту, нужно загрузить приложение Trustee Plus.

Онлайн-обменники. В сети немало платформ, позволяющих покупать криптовалюту за гривну через разные способы оплаты (банковские переводы, электронные деньги, банковские карты). Покупая таким образом биткоин, пользователь напрямую взаимодействует с продавцом.

