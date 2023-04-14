Як змінились ціни на пальне з початком посівної — Сергій Куюн розповів неочікувані факти

Директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн. Фото: Мінфін

З початком посівної кампанії ціни на пальне впали. Також спостерігається менший попит на пальне в цілому.

Про це розповів директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

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За словами Куюна, цього тижня в Україні спостерігалося зниження цін на паливо. Так, вони знизилися більш як на одну гривню, в деяких мережах — на три гривні за літр дизпального, бензину.

"Це те, що ми спостерігали і до повномасштабного вторгнення. Це такий феномен, коли всі планують заробити навесні, привозять дуже багато пального начебто під посівну. Але так роблять усі. І таким чином "переливають" ринок. Запаси величезні, і все закінчується тим, що всі намагаються якомога швидше продати, аби повернути гроші навіть без прибутку. Саме це ми спостерігаємо сьогодні", — пояснив Сергій Куюн.

Крім того, він зауважив, що спостерігається низький попит на пальне, зокрема через погодні умови, а головне — через війну. За його словами, всі без винятку моторні палива просіли по споживанню.

Нагадаємо, за словами експертів, в Україні найближчого місяця цінова ситуація на ринку пального не зміниться навіть на тлі посівної кампанії. Зростання попиту не буде відчутним через великі запаси пального.

Експерти вважають, що більшість імпорту палива в Україні становить російське, яке прикривається сертифікатами про походження з інших держав. Вартість фрахту з турецького порту становить 70-80 доларів. На думку учасників ринку, такі "вигідні" умови у регіоні могли виникнути тільки, якщо це дизпальне, походженням з росії.