Ціни на пальне — експерти розповіли, як зміняться ціни у квітні

Зростання попиту не буде відчутним через профіцит пального

В Україні найближчого місяця цінова ситуація на ринку пального не зміниться навіть на тлі посівної кампанії. Зростання попиту не буде відчутним через профіцит пального.

Такий прогноз ЗМІ озвучив засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін.

Яка зараз ситуація на ринку

За словами експерта, посівна порушила очікування трейдерів і не призвела до підвищення вартості пального. Ринок перенасичений пальним, попри закупівлю пального аграріями.

"Пального настільки багато, що ми не побачимо ефекту посівної. Хоча за посівну споживання пального й не було таким масовим як при жнивах. Але ринок зараз настільки перелитий, що ми не побачимо цього ефекту", — пояснив Льоушкін.

Вартість палива в Україні продовжує знижуватися через падіння цін на нафту та котирувань на пальне в Європі. Так, ціни на нафту марки Brent минулого тижня коливалися в діапазоні 70-75 доларів за барель. Цього тижня цей тренд продовжиться, а відтак — надалі дешевшатиме і пальне.

"Коли в ЄС вводили обмеження цін на російську нафту всі очікували, що на світовому ринку буде дефіцит. Але вийшло навпаки. Через великі обсяги дешевої російської нафти всі інші країни також змушені знизити свої ціни" — додав експерт.

Більше про пальне

Нагадаємо, за даними Консалтингової групи "А-95", в Україні на роздрібному ринку пального за останні два тижні впала вартість автомобільного газу. Деякі мережі АЗС встановлюють цінники нижче за 20 грн/л.

Експерти вважають, що багато імпорту палива в Україні становить російське, яке прикривається сертифікатами про походження з інших держав.

На український паливний ринок у лютому 2023 року вперше в історії зайшла партія дизельного палива американського виробництва. Україна імпортує близько 100 тисяч тонн нафтопродуктів зі США.

На автомобільних заправних станціях державної компанії "Укрнафта" почали продавати "арктичне" дизельне паливо. Воно з'явилося у продажу з 1 лютого 2023 року.