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Как изменились цены на горючее с началом посевной: неожиданный ответ Куюна

14 апреля 2023 18:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как изменились цены на горючее с началом посевной — Сергей Куюн рассказал неожиданные факты
Директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн. Фото: Минфин
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С началом посевной кампании цены на горючее упали. Также наблюдается меньший спрос на горючее в целом.

Об этом рассказал директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.

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По словам Куюна, на этой неделе в Украине наблюдалось снижение цен на топливо. Так, они снизились более чем на одну гривну, в некоторых сетях — на три гривны за литр дизтоплива, бензина.

"Это то, что мы наблюдали и до полномасштабного вторжения. Это такой феномен, когда все планируют заработать весной, привозят очень много горючего вроде бы под посевную. Но так делают все. И таким образом переливают рынок. Запасы огромные, и все заканчивается тем, что все пытаются как можно скорее продать, чтобы вернуть деньги даже без прибыли. Именно это мы наблюдаем сегодня", — пояснил Сергей Куюн.

Кроме того, он отметил, что наблюдается низкий спрос на горючее, в частности из-за погодных условий, а главное — из-за войны. По его словам, все без исключения моторные топлива просели по потреблению.

Напомним, по словам экспертов, в Украине в ближайший месяц ценовая ситуация на рынке горючего не изменится даже на фоне посевной кампании. Рост спроса не будет ощутим из-за больших запасов горючего.

Эксперты считают, что большинство импорта топлива в Украину составляет российское, которое прикрывается сертификатами о происхождении из других государств. Стоимость фрахта из турецкого порта составляет 70-80 долларов. По мнению участников рынка, такие "выгодные" условия в регионе могли возникнуть только, если это дизтопливо, происхождением из России.

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