Как изменились цены на продукты в марте — данные Госстата

Продукты и товары изменились в стоимости по-разному / Фото: google.com

В Украине в марте текущего года ускорился рост потребительских цен. Если в феврале фиксировали 0,7%, то в марте показатель вырос до 1,5%.

Об этом говорится на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

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По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке с начала года составила 3,0%. В то время как в годовом измерении базовая инфляция по результатам марта снизилась до 20,1% с 22,7% в феврале.

Графика: Госстат

Что подорожало

На потребительском рынке в марте стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков выросла на 2,2%. Больше всего (на 17,3%) прибавили в цене овощи.

В частности, на 1,8-0,4% подорожали яйца, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, хлеб, макаронные изделия, молоко, молочные продукты, сливочное масло, сахар, фрукты, рыба и продукты из рыбы.

Одежда и обувь выросли в цене на 12,5%.

На 5,3% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

На что упали цены

При этом на 2,3-0,2% подешевели рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное и сало.

Снизились цены на транспорт на 0,9% на фоне удешевления горючего и смазочных масел на 3,0%.

Таблица: Госстат

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

Также мы писали, что в текущем году потребительские цены, в частности, на продукты питания, будут зависеть от двух факторов: ситуации на фронте и внешнего финансирования Украины. Если ситуация на фронте будет иметь положительную динамику для Украины, а внешние партнеры не будут медлить с финансовой поддержкой, то в таком случае инфляция по итогам года составит около 20%. Меньшего уровня инфляции ждать можно, но не стоит.