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Какая средняя стоимость "квадрата" жилья в регионах

25 мая 2023 14:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Недвижимость в Украине - средняя стоимость квадрата жилья по регионам
Инженер на строительной площадке. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинском правительстве определили среднюю стоимость "квадрата" жилья в разных уголках страны. На основе этого утвердили показатели опосредованной цены строительства жилья в Украине.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Стоимость квадратного метра жилья по Украине

Речь идет о приказе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины от 17 мая 2023 года № 408. В документе утверждены медианные цены строительства жилья в разных регионах Украины. За основу взяты показатели по состоянию на 1 апреля 2023 года.

Согласно ему, стоимость одного квадратного метра общей площади квартир дома составляет по стране 20,87 тыс. гривен (вместе с НДС). Оценка не учитывает временно оккупированные территории АР Крым, Севастополя, части оккупированных территорий Донбасса.

В разных регионах показатели стоимости одного "квадрата" общей площади квартир дома (вместе с НДС) таковы:

  • Винницкая — 20,12 тыс. грн;
  • Волынская — 20,06 тыс. грн;
  • Днепропетровская — 20,23 тыс. грн;
  • Донецкая — 21,92 тыс. грн;
  • Житомирская — 18,34 тыс. грн;
  • Закарпатская — 18,12 тыс. грн;
  • Запорожская — 20,21 тыс. грн;
  • Ивано-Франковская — 18,77 тыс. грн;
  • Киевская — 20,84 тыс. грн;
  • Кировоградская — 17,74 тыс. грн;
  • Луганская — 20,02 тыс. грн;
  • Львовская — 20,76 тыс. грн;
  • Николаевская — 20,84 тыс. грн;
  • Одесская — 19,99 тыс. грн;
  • Полтавская — 18,56 тыс. грн;
  • Ровенская — 20,5 тыс. грн;
  • Сумская — 19,58 тыс. грн;
  • Тернопольская — 19,56 тыс. грн;
  • Харьковская — 21,94 тыс. грн;
  • Херсонская — 18,99 тыс. грн;
  • Хмельницкая — 20,09 тыс. грн;
  • Черкасская — 20,56 тыс. грн;
  • Черновицкая — 19,32 тыс. грн;
  • Черниговская — 20,9 тыс. грн;
  • г. Киев — 24,39 тыс. грн.

Государственное строительство жилья

23 февраля 2023 года в Украине был принят законопроект №7198, дающий право на государственную компенсацию за поврежденное и разрушенное в результате боевых действий недвижимое имущество. В мае стартовала программа "єВідновлення".

Закон предусматривает две ситуации:

  • дом полностью уничтожен — пострадавшим будет предоставлен специальный жилищный сертификат, который является обязательством государства профинансировать покупку или строительство с нуля недвижимости;
  • здание повреждено — в таком случае государство будет покрывать реальными деньгами стоимость стройматериалов и работ.

Владельцы сертификатов смогут самостоятельно выбирать, где хотят приобрести или построить новое жилье.

При этом с момента, когда человек получит жилищный сертификат, прекратится право собственности на разрушенное имущество. И сразу нотариус установит на пять лет запрет на отчуждение нового имущества.

Больше о жилье

Напомним, в Украине могут начать принудительно изымать, отчуждать земельные участки и другие объекты недвижимого имущества. Это прописано в новом законопроекте, зарегистрированном в парламенте.

Также мы писали, что украинцы, жилье которых пострадало на фоне войны, подали около 10,4 тыс. заявлений на ремонты за счет государства. Речь идет о программе "єВідновлення".

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