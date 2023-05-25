Недвижимость в Украине - средняя стоимость квадрата жилья по регионам

Какая средняя стоимость "квадрата" жилья в регионах
В украинском правительстве определили среднюю стоимость "квадрата" жилья в разных уголках страны. На основе этого утвердили показатели опосредованной цены строительства жилья в Украине.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Стоимость квадратного метра жилья по Украине
Речь идет о приказе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины от 17 мая 2023 года № 408. В документе утверждены медианные цены строительства жилья в разных регионах Украины. За основу взяты показатели по состоянию на 1 апреля 2023 года.
Согласно ему, стоимость одного квадратного метра общей площади квартир дома составляет по стране 20,87 тыс. гривен (вместе с НДС). Оценка не учитывает временно оккупированные территории АР Крым, Севастополя, части оккупированных территорий Донбасса.
В разных регионах показатели стоимости одного "квадрата" общей площади квартир дома (вместе с НДС) таковы:
- Винницкая — 20,12 тыс. грн;
- Волынская — 20,06 тыс. грн;
- Днепропетровская — 20,23 тыс. грн;
- Донецкая — 21,92 тыс. грн;
- Житомирская — 18,34 тыс. грн;
- Закарпатская — 18,12 тыс. грн;
- Запорожская — 20,21 тыс. грн;
- Ивано-Франковская — 18,77 тыс. грн;
- Киевская — 20,84 тыс. грн;
- Кировоградская — 17,74 тыс. грн;
- Луганская — 20,02 тыс. грн;
- Львовская — 20,76 тыс. грн;
- Николаевская — 20,84 тыс. грн;
- Одесская — 19,99 тыс. грн;
- Полтавская — 18,56 тыс. грн;
- Ровенская — 20,5 тыс. грн;
- Сумская — 19,58 тыс. грн;
- Тернопольская — 19,56 тыс. грн;
- Харьковская — 21,94 тыс. грн;
- Херсонская — 18,99 тыс. грн;
- Хмельницкая — 20,09 тыс. грн;
- Черкасская — 20,56 тыс. грн;
- Черновицкая — 19,32 тыс. грн;
- Черниговская — 20,9 тыс. грн;
- г. Киев — 24,39 тыс. грн.
Государственное строительство жилья
23 февраля 2023 года в Украине был принят законопроект №7198, дающий право на государственную компенсацию за поврежденное и разрушенное в результате боевых действий недвижимое имущество. В мае стартовала программа "єВідновлення".
Закон предусматривает две ситуации:
- дом полностью уничтожен — пострадавшим будет предоставлен специальный жилищный сертификат, который является обязательством государства профинансировать покупку или строительство с нуля недвижимости;
- здание повреждено — в таком случае государство будет покрывать реальными деньгами стоимость стройматериалов и работ.
Владельцы сертификатов смогут самостоятельно выбирать, где хотят приобрести или построить новое жилье.
При этом с момента, когда человек получит жилищный сертификат, прекратится право собственности на разрушенное имущество. И сразу нотариус установит на пять лет запрет на отчуждение нового имущества.
Больше о жилье
Напомним, в Украине могут начать принудительно изымать, отчуждать земельные участки и другие объекты недвижимого имущества. Это прописано в новом законопроекте, зарегистрированном в парламенте.
Также мы писали, что украинцы, жилье которых пострадало на фоне войны, подали около 10,4 тыс. заявлений на ремонты за счет государства. Речь идет о программе "єВідновлення".