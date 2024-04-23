Тарифи на газ - Нафтогаз розповів, що буде з цінами з 1 травня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наприкінці квітня 2024 року закінчується термін дії річного тарифу на ринку постачання газу кінцевим споживачам, зокрема від ГК "Нафтогаз". Відомо, чи чекати у зв'язку з цим нових цін на блакитне паливо з 1 травня 2024 року.

Про те, які можуть бути ціни, розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в ефірі національного телемарафону.

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Чи зміняться тарифи Нафтогазу з 1 травня

За словами глави Нафтогазу, для побутових споживачів під час війни ціни надалі залишатимуться регульованими. Йдеться про обмеження мораторієм на рівні 7,96 грн за куб. м.

Чернишов зауважив, що реальна вартість, яка визначається попитом і пропозицією, становить близько 12 тис. грн за 1 тис. куб. м. Відповідне покриття цінової різниці здійснює Нафтогаз практично як дотацію населенню.

Ситуація з боргами та пільгові ціни

Варто зауважити, що більшість виробників тепла утворили величезну заборгованість перед Нафтогазом. На кінець 31 березня заборгованість підприємств теплокомуненерго досягала 63,4 млрд гривень, а населення заборгувало 9,8 млрд гривень.

Попри це, уряд продовжив пільгові ціни на газ для теплопостачальних та теплогенеруючих організацій до 31 серпня 2024 року, адже діяли до 15 квітня 2024 року.

Таким чином, залишили стару вартість газу для виробників теплової енергії на рівні:

7,42 грн/куб.м (з ПДВ) — для населення;

16,39 грн/куб. м. — для бюджетних установ.

Плани Нафтогазу на 2024 рік

Раніше у своїй заяві Чернишов назвав головні завдання Нафтогазу на 2024 рік:

нарощення видобутку нафти;

збільшення обсягів газу іноземних енергокомпаній в українських підземних сховищах газу (ПСГ);

розвиток клієнтських послуг для населення;

захист об’єктів в умовах війни;

модернізація теплоелектроцентралей (ТЕЦ).

"Наш план на 2024 рік — наростити видобуток блакитного палива щонайменше на півмільярда куб. м. Ми збільшуємо темпи буріння нових свердловин, використовуємо сучасні технології як для дослідження надр, так і для безпосереднього видобутку газу. Використовуватимемо всі можливості, щоб зробити Україну стійкішою та більш енергонезалежною", — повідомляв він.

Минулого року загальний видобуток валового природного газу в країні зріс на 0,9% порівняно з попереднім роком — до 18,7 млрд куб. м. Компанія відмовилась від імпортованого ресурсу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у деяких невеликих містах подорожчає послуга з водопостачання з 1 травня 2024 року. Водночас для великих міст Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) раніше заборонили підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення.

Також ми писали, що у травні 2024 року тариф на електричну енергію не підвищуватимуть, однак це може статися у найближчому майбутньому. Водночас частина споживачів заплатить за цю житлово-комунальну послугу на 60% менше.