Тарифы на электричество в мае — в Минэнерго рассказали, изменятся ли цены

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве энергетики утверждают, что сейчас не рассматривают вопрос повышения тарифов на электрическую энергию для населения. Учитывая это, с 1 мая 2024 года украинцы будут платить за услугу по старым ценам.

Слова относительно ситуации в энергетике министра энергетики Германа Галущенко приводит издание "BBC News Украина".

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Министр отметил, что именно благодаря пересмотру тарифа на электричество для населения в прошлом году Украине удалось пройти зиму без отключения света.

Хотя повторные российские обстрелы украинских объектов энергетики и серьезные последствия снова остро задали вопрос, вырастут ли тарифы для населения, сейчас в ведомстве нет никаких проектов или наработок по новым возможным тарифам.

"Тарифы в прошлом году повышали как следствие масштабных атак на энергетику. Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли, — спокойно, стабильно и без отключений", — добавил министр.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала об "изучении возможности пересмотра тарифа на электричество для восстановления энергосистемы после обстрелов".

В то же время, по мнению президентки аналитического центра Dixi Group Елены Павленко, урегулирование проблемы последствий повреждений энергосистемы тарифы все равно потребует повышения цен.

"Рано или поздно, чтобы "разрулить ситуацию", тарифы придется повышать. Мы никуда от этого не денемся. Вопрос только в том, когда это сделать и кому", — цитирует ее BBC.

По ее мнению, власти должны честно говорить с населением и бизнесом о необходимости повышения и объяснять, что они не будут резкими и будут иметь разные схемы поддержки. Чтобы потребители могли использовать программы по повышению энергоэффективности, сокращение потребления тепла и электроэнергии.

"Это должно быть стратегией правительства немедленно, сейчас, до момента, пока будет принято решение о повышении", — добавила она.

Прогнозы по тарифам на свет

30 мая прошлого года правительство приняло решение о повышении тарифа на электричество для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.

До этого в стране действовали тарифы в зависимости от потребления на уровне:

1,44 грн/кВт-ч для домохозяйств, которые используют более 250 кВт-ч в месяц ресурса;

1,68 грн/кВт-ч — если месячный объем потребления более 250 кВт-ч.

Согласно обнародованному консенсус-прогнозу за апрель 2024 года экспертов и чиновников, который опубликовало Министерство экономики, в 2024 году электрическая энергия может подорожать на 15%. Услуга будет продолжать дорожать также в 2025 году, стоимость может вырасти еще на 15%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в ближайшие годы ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В частности, в текущем году электрическая энергия может подорожать.

Также мы писали, что Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.