Тарифи в Україні зростуть — Мінекономіки оприлюднило прогноз

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у найближчі роки очікується підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зокрема, цьогоріч електрична енергія може подорожчати на 15%.

Це випливає з консенсус-прогнозу за квітень 2024 року експертів та чиновників, який опублікувало Міністерство економіки.

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Як зміняться тарифи у найближчі роки

Консенсус-прогноз є усередненим значенням основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку країни, ґрунтується на експертних оцінках учасників опитування — фахівців у галузі макроаналізу та прогнозування. У консенсус-прогнозі враховують очікування:

міністерств;

державних інститутів;

неурядових центрів;

банків.

За прогнозами експертів, електроенергія зросте в ціні не тільки у 2024 році. Ця послуга ЖКГ продовжить дорожчати також у 2025 році. Очікується, що вартість зросте на 15%.

Водночас ціни на природний газ в Україні цього року не зміняться. Проте вже з наступного року слід очікувати підвищення на 10%.

На думку експертів та чиновників, цього року підвищаться тарифи на постачання теплової енергії та гарячої води. А саме:

у 2024 році підвищиться ціна на 10%;

у 2025 році вартість зросте ще на 15%.

Джерело: Мінекономіки

Мораторій на підвищення цін на послуги ЖКГ

За рішенням влади, з літа 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на:

природний газ;

гарячу воду;

опалення.

Однак заборона на підвищення цін не поширюється на електроенергію та холодну воду. Зокрема, через це минулого року зросла вартість електроенергії.

Водночас українська влада в листі про наміри до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ) допускає поступове підвищення тарифів на послуги ЖКГ для населення під час воєнного стану та після його завершення.

За прогнозом Національного банку України (НБУ), мораторій на підвищення тарифів на блакитне паливо, гарячу воду та теплопостачання збережеться протягом цього року. Проте з 2025 року може бути скасований.

Варто зауважити, що Нафтогаз 23 квітня 2024 року продовжив дію річних тарифів на колишньому рівні. Тобто українці ще протягом цього року зможуть платити за ресурс за старими цінами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міненерго стверджують, що в уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.

Також повідомлялося, що Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.