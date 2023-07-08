Які категорії українців можуть отримати знижку на сплату комуналки від 25%

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

Українці витрачають значну частину свого бюджету на оплату комунальних послуг. Однак деякі категорії людей можуть отримати пільгу в розмірі 25%, 50% та навіть 100%.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Кому доступна 100%-ва знижка:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною згідно із законом про статус ветеранів війни, а також члени сімей померлих осіб з такими заслугами;

пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості;

людям, які проживають у сільській місцевості та працюють/раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

Пільга в розмірі 50% доступна:

багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів;

батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або зникли під час виконання службових обов’язків;

особам, звільненим зі служби цивільного захисту через вік, хворобу або вислугу років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, а також члени їх сімей;

дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та опікунам дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до третьої категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

сім’ям, що має дитину з інвалідністю;

учасникам війни;

окремим категоріям осіб, з числа жертв нацистських переслідувань.

Знижка на комуналку у розмірі 25% доступна дітям війни.

"Якщо дохід сім’ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, — людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії", — йдеться у повідомленні.

Як оформити пільгу

Для оформлення пільги можна звернутися до відділення соціального захисту населення або подати заяву онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Якщо людина не може скористатися пільгою, то вона може подати заяву на отримання субсидії.

Допис Пенсійного фонду. Фото: скриншот

Нагадаємо, юристи розповіли про те, чи можна не оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги (ЖКП) під час воєнного стану. Також уточнили, чи передбачене за це покарання.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про зручний спосіб оформлення державної допомоги на сплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про можливість подати заявку та документи на субсидію онлайн.