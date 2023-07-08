Какие категории украинцев могут получить скидку на оплату коммуналки от 25%

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Украинцы тратят значительную часть своего бюджета на оплату коммунальных услуг. Однако некоторые категории могут получить льготу в размере 25%, 50% и даже 100%.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Читайте также:

Кому доступна 100%-я скидка:

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной по закону о статусе ветеранов войны, а также члены семей умерших лиц с такими заслугами;

пенсионерам, ранее работавшим педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности;

людям, которые проживают в сельской местности и работают/ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.

Льгота в размере 50% доступна:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов;

родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших или пропавших при исполнении служебных обязанностей;

лицам, уволенным со службы гражданской защиты в силу возраста, болезни или выслуги лет, и которые стали инвалидами при исполнении служебных обязанностей, а также членам их семей;

жене (мужу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и опекунам детей умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, отнесенных к третьей категории, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

семьям, имеющим ребенка с инвалидностью;

участникам войны;

отдельным категориям лиц из числа жертв нацистских преследований.

Скидка на коммуналку в размере 25% доступна детям войны.

"Если доход семьи льготника превышает тот, что дает право на льготу, — человек (представитель льготной категории) может обратиться за назначением жилищной субсидии", — говорится в сообщении.

Как оформить льготу

Для оформления льгот можно обратиться в отделение социальной защиты населения или подать заявление онлайн на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Если человек не может воспользоваться льготой, он может подать заявление на получение субсидии.

Пост Пенсионного фонда. Фото: скриншот

Напомним, юристы рассказали о том, можно ли не оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) во время военного положения. Также уточнили, предусмотрено ли за это наказание.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об удобном способе оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о возможности подать заявку и документы на субсидию онлайн.