Какие категории украинцев могут получить скидку на оплату коммуналки от 25%
Украинцы тратят значительную часть своего бюджета на оплату коммунальных услуг. Однако некоторые категории могут получить льготу в размере 25%, 50% и даже 100%.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Кому доступна 100%-я скидка:
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной по закону о статусе ветеранов войны, а также члены семей умерших лиц с такими заслугами;
- пенсионерам, ранее работавшим педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности;
- людям, которые проживают в сельской местности и работают/ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.
Льгота в размере 50% доступна:
- многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов;
- родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших или пропавших при исполнении служебных обязанностей;
- лицам, уволенным со службы гражданской защиты в силу возраста, болезни или выслуги лет, и которые стали инвалидами при исполнении служебных обязанностей, а также членам их семей;
- жене (мужу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и опекунам детей умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, отнесенных к третьей категории, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;
- семьям, имеющим ребенка с инвалидностью;
- участникам войны;
- отдельным категориям лиц из числа жертв нацистских преследований.
Скидка на коммуналку в размере 25% доступна детям войны.
"Если доход семьи льготника превышает тот, что дает право на льготу, — человек (представитель льготной категории) может обратиться за назначением жилищной субсидии", — говорится в сообщении.
Как оформить льготу
Для оформления льгот можно обратиться в отделение социальной защиты населения или подать заявление онлайн на веб-портале Пенсионного фонда Украины.
Если человек не может воспользоваться льготой, он может подать заявление на получение субсидии.
Напомним, юристы рассказали о том, можно ли не оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) во время военного положения. Также уточнили, предусмотрено ли за это наказание.
Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об удобном способе оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о возможности подать заявку и документы на субсидию онлайн.