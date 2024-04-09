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Каким банкам украинцы доверяют деньги — рейтинг

9 апреля 2024 12:18
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Нацбанк назвал банки, которым доверяют деньги украинцы
Деньги в банковской кассе. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцы хранят в банках Фонда гарантирования вкладов физлиц 1,208 трлн гривен сбережений. Известно, каким финучреждениям доверяют больше всего граждан.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

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По этой информации, на 1 марта 2024 года украинские граждане разместили 67,9 миллиона депозитов в 63 банках.

При этом большинство из них в национальной валюте — 57,9 миллиона на 780 млрд гривен.

Доля 35,4% вкладов приходится на иностранную валюту. Таких депозитов открыто 10 миллионов на сумму 427 млрд гривен.

Рейтинг банков, которым украинцы доверили деньги

В Национальном банке сообщили, что процентные ставки по вкладам разнятся. Банки предлагали по гривневым депозитам около 11,4% годовых, а по валютным — только 1%.

Лидирует по максимальному количеству депозитов государственный "ПриватБанк". Более 24 миллионов граждан доверили ему 452,6 млрд гривен.

На втором месте еще один госбанк Ощадбанк. 12,9 миллиона украинцев доверили банку 189,1 млрд гривен.

На третьей строчке — частное финучреждение "Универсал Банк". Там держат деньги 8,2 миллиона граждан на 84,1 млрд гривен.

Также пользуются доверием финучреждения иностранных банковских групп:

  • в Райффайзен Банке 3 млн украинцев разместили депозиты на 67,8 млрд грн;
  • в Укрсиббанке — 2,2 млн человек держат вклады на 55,8 млрд грн.

 

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Источник: данные НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк продолжил сотрудничество с Министерством финансов США в целях защиты банковского и финансового сектора от киберугроз. Речь идет о подписании меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Также мы писали, что по данным НБУ, в Украине резко возросло количество незаконных действий с платежными карточками с последующим убытком. В 2023 году показатель увеличился на четверть и составил 272 тыс. операций.

НБУ
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