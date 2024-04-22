Какую криптовалюту покупают украинские политики

Человек держит в руке биткоин. Фото иллюстративное: Shutterstock

В Украине чаще всего покупают криптовалюту работники Нацполиции, прокуратуры, а также депутаты горсоветов и ВРУ. Данные об операциях с криптой госслужащие внесли в свои декларации за 2023 год.

Об этом сообщает профильное издание Incrypted, проанализировавшее декларации украинских чиновников.

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"Наибольшей популярностью цифровые активы пользуются среди представителей Нацполиции и прокуратуры. Из 1834 подобных отчетов 514 принадлежат сотрудникам этих структур", — пишет Incrypted.

Также издание сделало графику, на которой видно, где работают служащие-любители крипты. В ТОП-10 попали полиция, прокуратура, горсоветы, суды, обладминистрации и облсоветы, налоговая, таможенная служба, НБУ. Интересно, что украинские парламентарии — в хвосте рейтинга.

Распределение декларантов криптовалют по структурам. Фото: incrypted.com

Какую криптовалюту любят покупать украинские чиновники

В редакции Incrypted подсчитали, сколько криптовалюты задекларировали работники Нацполиции:

29,6 BTC (свыше $2 млн);

223 ETH (почти $783 000);

более 196500 USDT.

Декларанты из прокуратуры покупали крипту не так живо:

15,9 BTC (около $1,1 млн);

208 ETH ($730 000);

свыше 753 100 USDT.

Представители городских советов, похоже, знают как зарабатывать на криптовалютной бирже:

34,6 BTC ($2,4 млн);

240 ETH (около $843 000);

около 128 000 USDT.

Предпочтения народных депутатов

Народные избранники, согласно представленным декларациям за 2023 год, меньше интересуются биткоином. Об операциях с криптовалютами сообщили 14 нардепов. Incrypted напоминает, что депутат от партии "Слуга народа" Олег Бондаренко входит в ТОП-10 крупнейших биткоинов-собственников среди украинских декларантов. В своей декларации он указал 80 BTC.

20 апреля мы сообщали, что стоимость биткоина может упасть до 20 тысяч долларов. В случае таких изменений компании, имевшие значительные инвестиции в эту криптовалюту, могут потерять немало средств.

Также аналитики рассказали, как выгодно и безопасно покупать биткоин в Украине.