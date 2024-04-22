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Какую криптовалюту покупают украинские прокуроры и депутаты — рейтинг

22 апреля 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какую криптовалюту покупают украинские политики
Человек держит в руке биткоин. Фото иллюстративное: Shutterstock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Украине чаще всего покупают криптовалюту работники Нацполиции, прокуратуры, а также депутаты горсоветов и ВРУ. Данные об операциях с криптой госслужащие внесли в свои декларации за 2023 год.

Об этом сообщает профильное издание Incrypted, проанализировавшее декларации украинских чиновников.

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"Наибольшей популярностью цифровые активы пользуются среди представителей Нацполиции и прокуратуры. Из 1834 подобных отчетов 514 принадлежат сотрудникам этих структур", — пишет Incrypted.

Также издание сделало графику, на которой видно, где работают служащие-любители крипты. В ТОП-10 попали полиция, прокуратура, горсоветы, суды, обладминистрации и облсоветы, налоговая, таможенная служба, НБУ. Интересно, что украинские парламентарии — в хвосте рейтинга.

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Распределение декларантов криптовалют по структурам. Фото: incrypted.com

Какую криптовалюту любят покупать украинские чиновники

В редакции Incrypted подсчитали, сколько криптовалюты задекларировали работники Нацполиции:

  • 29,6 BTC (свыше $2 млн);
  • 223 ETH (почти $783 000);
  • более 196500 USDT.

Декларанты из прокуратуры покупали крипту не так живо:

  • 15,9 BTC (около $1,1 млн);
  • 208 ETH ($730 000);
  • свыше 753 100 USDT.

Представители городских советов, похоже, знают как зарабатывать на криптовалютной бирже:

  • 34,6 BTC ($2,4 млн);
  • 240 ETH (около $843 000);
  • около 128 000 USDT.

Предпочтения народных депутатов

Народные избранники, согласно представленным декларациям за 2023 год, меньше интересуются биткоином. Об операциях с криптовалютами сообщили 14 нардепов. Incrypted напоминает, что депутат от партии "Слуга народа" Олег Бондаренко входит в ТОП-10 крупнейших биткоинов-собственников среди украинских декларантов. В своей декларации он указал 80 BTC.

20 апреля мы сообщали, что стоимость биткоина может упасть до 20 тысяч долларов. В случае таких изменений компании, имевшие значительные инвестиции в эту криптовалюту, могут потерять немало средств.

Также аналитики рассказали, как выгодно и безопасно покупать биткоин в Украине.

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