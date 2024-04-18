Пенсії в Україні — скільки людей пройшли ідентифікацію та коли чекати виплат

Чоловік пенсійного віку з телефоном. Фото: Shutterstock

В Україні Пенсійний фонд завершив фізичну ідентифікацію пенсіонерів-переселенців. Ті, хто не виконав таку вимогу, не отримають виплат.

Про результати перевірки повідомило Міністерство соціальної політики.

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Результати перевірки пенсіонерів-ВПО

Як зазначається, сумлінно виконали прохання пройти ідентифікацію близько 213 тисяч пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які були зареєстровані до початку повномасштабного вторгнення, тобто до 23.02.2022 року.

На це українцям відвели дев'ять місяців. Держава мала пересвідчитись, що кошти надходять саме тим, кому вони призначені.

"Майже 213 тис. пенсіонерів-переселенців, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабної війни, успішно пройшли фізичну ідентифікацію", — йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики зауважили, що фізична ідентифікація потрібна була для того, щоб перевірити, чи дійсно громадяни, які отримують кошти від держави, живі, і чи отримують виплату саме ті особи, яким призначені.

У відомстві пояснили, що така процедура є загальноприйнятою світовою практикою. Через пандемію коронавірусу Covid-19 в Україні для таких пенсіонерів-ВПО тимчасово призупинили відповідну вимогу, однак її відновили з 1 липня 2023 року, і дали тривалий час на проходження ідентифікації.

Таку процедуру можна було пройти у кілька способів:

особисто відвідуючи відділення банку Ощадбанку;

дистанційно за допомогою відеозв'язку.

Також держава самостійно здійснювала перевірку в наявних реєстрах, чи зареєстровані такі пенсіонери як переселенці на територіях, підконтрольних українському уряду.

У міністерстві додали, що всі пенсіонери, які успішно пройшли ідентифікацію, пенсії надійдуть до кінця поточного місяця.

Призупинення виплат пенсіонерам

Зокрема, як повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ) у Вінницькій області, з 1 квітня 2024 року призупинили виплату пенсій багатьом внутрішньо переміщеним особам, які не виконали вимогу з проходження ідентифікації.

За результатами перевірки, на Вінниччині ідентифікувались лише 50% від загальної кількості осіб із таким статусом (2965 зареєстрованих переселенців).

У ПФУ пояснили, що пенсіонерів цієї категорії виплату пенсій призупинили. Гроші таких громадян будуть накопичуватись на розрахункових рахунках до моменту проходження ними ідентифікації. Тільки після цього їх виплатять.

"Після проходження — пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати", — додали у Пенсійному фонді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влітку планового підвищення пенсійних виплат не буде. Однак з червня 2024 частина громадян все ж отримає суми значно вищі.

Раніше повідомлялося, у Пенсійному фонді розповіли, як здійснюють перерахунок пенсій громадян, які продовжують працювати, у 2024 році. Назвали складові та формулу розрахунку.