Пенсии в Украине — сколько людей прошли идентификацию и когда ждать выплат

Мужчина пенсионного возраста с телефоном. Фото: Shutterstock

Пенсионный фонд завершил физическую идентификацию пенсионеров-переселенцев. Те, кто не выполнил такое требование, не получат выплаты.

О результатах проверки сообщило Министерство социальной политики.

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Результаты проверки пенсионеров-ВПЛ

Как отмечается, добросовестно выполнили просьбу пройти идентификацию около 213 тысяч пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), зарегистрированных до начала полномасштабного вторжения, то есть до 23.02.2022 года.

На это украинцам отвели девять месяцев. Государство должно было убедиться, что средства поступают именно тем, кому они назначены.

"Почти 213 тыс. пенсионеров-переселенцев, ставших внутренне перемещенными лицами к началу полномасштабной войны, успешно прошли физическую идентификацию", — говорится в сообщении.

В Минсоцполитики отметили, что физическая идентификация нужна была для того, чтобы проверить, действительно ли граждане, получающие средства от государства, живы, и получают ли выплату именно те лица, которым назначены.

В ведомстве пояснили, что подобная процедура является общепринятой мировой практикой. Из-за пандемии коронавируса Covid-19 в Украине для таких пенсионеров-ВПЛ временно приостановили соответствующее требование, однако его возобновили с 1 июля 2023 года, и дали длительное время на прохождение идентификации.

Такую процедуру можно было пройти несколькими способами:

лично посещая отделение банка Ощадбанка;

дистанционно с помощью видеосвязи.

Также государство самостоятельно осуществляло проверку в существующих реестрах, зарегистрированы ли такие пенсионеры как переселенцы на территориях, подконтрольных украинскому правительству.

В министерстве добавили, что все пенсионеры, успешно прошедшие идентификацию, пенсии получат до конца текущего месяца.

Приостановка выплат пенсионерам

В частности, как сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в Винницкой области, с 1 апреля 2024 года приостановили выплату пенсий многим внутренне перемещенным лицам, не выполнившим требование по прохождению идентификации.

По результатам проверки, в Винницкой области идентифицировались только 50% от общего количества лиц с таким статусом (2965 зарегистрированных переселенцев).

В ПФУ объяснили, что пенсионерам этой категории выплату пенсий приостановили. Деньги таких граждан будут накапливаться на расчетных счетах до момента прохождения ими идентификации. Только после этого их выплатят.

"После прохождения — пенсию перечислят на счет пенсионера с месяца, в котором прекратилось финансирование выплаты", — добавили в Пенсионном фонде.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине летом планового повышения пенсионных выплат не будет. Однако с июня 2024 года часть граждан все же получит суммы значительно выше.

Ранее сообщалось, в Пенсионном фонде рассказали, как осуществляют перерасчет пенсий продолжающих работать граждан в 2024 году. Назвали составляющие и формулу расчета.