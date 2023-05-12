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Є-декларування: МВФ закликало чиновників та депутатів оприлюднити доходи

12 травня 2023 11:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Є-декларування в Україні — МВФ закликало чиновників та депутатів оприлюднити доходи
Народні депутати у сесійній залі. Фото: пресслужба ВРУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) очікують від українських чиновників та народних депутатів виконання зобов’язань в рамках нової програми співпраці. Йдеться про відновлення електронного декларування, необхідність якого скасували на початку війни.

На цьому наголосила речниця МВФ Джулія Козак під час брифінгу.

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Як зауважила представниця Міжнародного валютного фонду, українська влада взяла на себе дуже серйозні зобов’язання та висловила чіткі графіки щодо втілення важливих законодавчих змін. Зокрема, серед таких — обіцянка відновити обов’язок для державних посадовців декларувати всі свої активи та доходи. Згідно з програмою EFF, це необхідно зробити до кінця липня 2023 року.

У фонді розраховують, що до кінця вересня будуть напрацьовані законодавчі зміни у питанні посилення боротьби з відмиванням грошей. Окрім того, очікують, що влада до грудня ухвалить закони щодо посилення інституційної незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська влада в рамках Меморандуму щодо чотирирічної програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) дала зобов'язання повернути скасоване обов'язкове декларування доходів чиновників. У документі прописана кінцева дата, до якої мають ухвалити відповідний закон.

Також ми писали, що українці не зобов'язані декларувати матеріальну допомогу, яку одержали від інших країн та міжнародних організацій через війну. З таким роз’ясненням звернулося до громадян Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

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