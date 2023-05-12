Є-декларування в Україні — МВФ закликало чиновників та депутатів оприлюднити доходи

Є-декларування: МВФ закликало чиновників та депутатів оприлюднити доходи
У Міжнародному валютному фонді (МВФ) очікують від українських чиновників та народних депутатів виконання зобов’язань в рамках нової програми співпраці. Йдеться про відновлення електронного декларування, необхідність якого скасували на початку війни.
На цьому наголосила речниця МВФ Джулія Козак під час брифінгу.
МВФ вимагає оприлюднення доходів
Як зауважила представниця Міжнародного валютного фонду, українська влада взяла на себе дуже серйозні зобов’язання та висловила чіткі графіки щодо втілення важливих законодавчих змін. Зокрема, серед таких — обіцянка відновити обов’язок для державних посадовців декларувати всі свої активи та доходи. Згідно з програмою EFF, це необхідно зробити до кінця липня 2023 року.
У фонді розраховують, що до кінця вересня будуть напрацьовані законодавчі зміни у питанні посилення боротьби з відмиванням грошей. Окрім того, очікують, що влада до грудня ухвалить закони щодо посилення інституційної незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Що ще варто знати
Нагадаємо, українська влада в рамках Меморандуму щодо чотирирічної програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) дала зобов'язання повернути скасоване обов'язкове декларування доходів чиновників. У документі прописана кінцева дата, до якої мають ухвалити відповідний закон.
Також ми писали, що українці не зобов'язані декларувати матеріальну допомогу, яку одержали від інших країн та міжнародних організацій через війну. З таким роз’ясненням звернулося до громадян Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).