Е-декларирование в Украине — МВФ призвало чиновников и депутатов обнародовать доходы

Народные депутаты в сессионном зале. Фото: пресс-служба ВРУ

В Международном валютном фонде (МВФ) ожидают от украинских чиновников и народных депутатов исполнение обязательств в рамках новой программы сотрудничества. Речь идет о возобновлении электронного декларирования, необходимость которого была отменена в начале войны.

Это подчеркнула спикер МВФ Джулия Козак во время брифинга.

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МВФ требует обнародования доходов

Как отметила представитель Международного валютного фонда, украинские власти взяли на себя очень серьезные обязательства и высказали четкие графики по воплощению важных законодательных изменений. В частности, среди таких — обещание возобновить обязанность для государственных чиновников декларировать все свои активы и доходы. Согласно программе EFF, это необходимо сделать до конца июля 2023 года.

В фонде рассчитывают, что до конца сентября будут наработаны законодательные изменения по вопросу усиления борьбы с отмыванием денег. Кроме того, ожидают, что власти до декабря примут законы об усилении институциональной независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Что еще нужно знать

Напомним, украинские власти в рамках Меморандума по четырехлетней программе расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ) дали обязательство вернуть отмененное обязательное декларирование доходов чиновников. В документе прописана конечная дата, к которой должны быть приняты соответствующий закон.

Также мы писали, что украинцы не обязаны декларировать материальную помощь, полученную от других стран и международных организаций из-за войны. С таким разъяснением обратилось к гражданам Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).