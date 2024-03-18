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ЕС не может запретить весь российский алюминий — кто выступает против

18 марта 2024 15:17
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Промышленная группа ЕС хочет ввести санкции в отношении российского алюминия, а не в отношении Русала
Рулон алюминия на складе. Фото: Alamy
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Европейская промышленная группа European Aluminium требует, чтобы Европейский Союз ввел санкции в отношении поставляемого из России алюминия, но не в отношении компаний, базирующихся в ЕС, но имеющих российских владельцев. Алюминиевая продукция из РФ могла войти в 13 пакет санкций ЕС против России, принятый в феврале, но этого так и не произошло.

Об инициативе промышленной группы European Aluminium пишут Reuters.

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Чего требуют у European Aluminium

Группа European Aluminium лоббирует в ЕС запрет алюминия российского происхождения. Впрочем, в European Aluminium против полного запрета. Они отмечают, что санкции не должны действовать в отношении производств, принадлежащих российской компании Русал, но базирующихся в ЕС и производят бокситы и глинозем.

Как отмечается, в 2023 году Русал продал 4,2 миллиона тонн алюминия, большая часть которого была произведена в России. Компания является крупнейшим в мире производителем алюминия за пределами Китая и имеет предприятия в Ирландии, Швеции, Ямайке, Гвинее и КНР. Они в основном производят глинозем или бокситы.

Боксит – алюминиевая руда, состоящая из гидратов оксида алюминия и перерабатываемая в глинозем — сырье для алюминия. Алюминий широко используется в строительстве и упаковке. Это также важный металл для транспортного сектора, где он используется для облегчения электромобилей, а также увеличения запаса хода аккумуляторов.

"Принцип, лежащий в основе санкций ЕС, заключался в том, чтобы попытаться сделать как можно больше, чтобы подорвать российскую военную машину, не причиняя вреда европейской промышленным и, как следствие, общественным интересам. В идеальном мире мы бы сказали, что нам не нужны никакие материалы от Русала и заняли бы жесткую моральную позицию, независимо от практических последствий. Но европейские правительства таки не делают и не могут себе позволить рассуждать так. Они должны быть прагматическими", — сказал генеральный директор European Aluminium Пол Восс.

Напомним, Турецкий нефтяной терминал Dörtyol, управляемый компанией Global Terminal Services (GTS), больше не будет принимать российскую нефть. Решение было принято на фоне ужесточения санкций со стороны США.

Также мы рассказывали, почему санкции Запада против России не работают и как оставить агрессора без денег. С февраля 2023 года уже было принято 13 санкционных пакетов, что вызвало исключение России из многих международных организаций и ограничение торговых и финансовых отношений.

санкции против России
Европейский союз
санкции
алюминий
металл

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