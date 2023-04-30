Допомога біженцям — ЄС виділить Молдові 10 млн євро

Біженці у прикордонному пункті Паланка у Молдові. Фото: ЮНІСЕФ/С.Модола

Європейський союз (ЄС) має намір перерахувати Молдові фінансову допомогу українським біженцям. Йдеться про суму у 10 мільйонів євро.

Про це інформує Uаmedia.eu, посилаючись на пресслужбу адміністрації президента Молдови.

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Як зазначається, рішення про надання чергової суми допомоги для біженців з України оголосив комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич на зустрічі із президентом Молдови Майєю Санду у Кишиневі.

Окрім того, Євросоюз планує надати молдавській стороні 36 електрогенераторів для медичних закладів

Раніше влада Молдови повідомляла про зростання кількості українських біженців, які прибувають до країни. За даними молдавської прикордонної поліції, з 24 лютого минулого року в країну в'їхали понад 650 тис. біженців. Більшість попрямувала у держави Європейського Союзу. Тоді як у самій Молдові залишилося близько 80 тис. осіб.

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

Також ми писали, що у Румунії з понад 3,5 млн українців, які прибули після 24 лютого минулого року, тимчасово оселилися близько 100 тисяч осіб. На початок квітня роботу у цій країні знайшли 6 тисяч громадян, свідчать офіційні дані.