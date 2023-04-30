Помощь беженцам — ЕС выделит Молдове 10 млн евро

Беженцы в приграничном пункте Паланка в Молдове. Фото: ЮНИСЕФ/С.Модола

Европейский союз (ЕС) намерен перечислить Молдове очередную финансовую помощь украинским беженцам. Речь идет о сумме в 10 миллионов евро.

Об этом сообщает Uamedia.eu, ссылаясь на пресс-службу администрации президента Молдовы.

Читайте также:

Подробности

Как отмечается, решение о предоставлении очередной суммы помощи для беженцев из Украины объявил комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич на встрече с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.

Кроме того, Евросоюз планирует предоставить молдавской стороне 36 электрогенераторов для медицинских учреждений.

Ранее власти Молдовы сообщали о росте числа украинских беженцев, прибывающих в страну. По данным молдавской пограничной полиции, с 24 февраля прошлого года в страну въехали более 650 тысяч беженцев. Большинство направилось в государства Европейского Союза. В то время как в самой Молдове осталось около 80 тыс. человек.

Напомним, в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.

Также мы писали, что в Румынии из более 3,5 млн украинцев, прибывших после 24 февраля прошлого года, временно поселились около 100 тысяч человек. На начало апреля работу в этой стране нашли 6 тысяч граждан, свидетельствуют официальные данные.