єВідновлення в Україні — як приєднатися будівельному бізнесу

"єВідновлення" в Україні: нові можливості для будівельного бізнесу
В Україні до державної програми "єВідновлення" може долучитися бізнес, сферою діяльності якого є продаж будівельних матеріалів та надання послуг із ремонту житла. Всі охочі можуть подавати заявки через портал "Дія".
Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев.
Який бізнес може долучитися до "єВідновлення"
Як зазначив Гетманцев, до державної програми можуть приєднатися фірми, які працюють за наступними MCC-кодами:
- код 1520 — генеральні підрядники (будівництво житлової та торгової інфраструктури);
- код 5211 — магазини, які займаються продажем будматеріалів чи пиломатеріалів;
- код 5231 — магазини, що спеціалізуються на реалізації скла, фарб, шпалер.
Яким чином подати заявку
Для того, щоб взяти участь у державній програмі уповноважені особи таких підприємств повинні заповнити та заявки на порталі держпослуг "Дія". Для цього на сайті за цим посиланням необхідно:
- зайти у розділ "Послуги";
- обрати пункт "Підприємництво"
- натиснути "Приєднатися до єВідновлення як бізнес".
Про те, чи розглянули заяву, можна дізнатися також у "Дії". Сповіщення про приєднання до програми має надійти на е-пошту, вказану уповноваженою особою.
Додаткові відомості можна отримати на урядовій гарячій лінії 1545 (кнопка 2), чат-боти контактного центру уряду у Telegram та Facebook.
Розширення програми "єВідновлення"
Днями в Україні розширили програму "єВідновлення". Під час другого етапу українці отримають грошові компенсації за зруйноване житло. Кошти можна буде витратити на будівництво будинку. У таких випадках виплата здійснюватиметься безпосередньо на рахунки громадян. Також можна витратити на купівлю квартир, інших житлових приміщень з використанням житлового сертифікату.
Обсяг компенсацій визначатимуть спеціальні комісії за формулою, яка складатиметься із таких фактів як регіон розташування об’єкта, рік забудови та площа.
Раніше в уряді заявили про виділення на "єВідновлення" із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 4,4 млрд гривень. Максимальна сума допомоги на ремонт — 200 тис. грн.
Нагадаємо, раніше в українському уряді визначили середню вартість "квадрата" житла в різних куточках країни. На основі цього затвердили показники опосередкованої ціни спорудження житла в Україні.
Також ми повідомляли, що українці, житло яких постраждало на тлі війни, почали подавати тисячі заяв на ремонти за кошт держави.