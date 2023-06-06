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"єВідновлення" в Україні: нові можливості для будівельного бізнесу

6 червня 2023 12:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
єВідновлення в Україні — як приєднатися будівельному бізнесу
Магазин будівельних матеріалів. Фото: Foxbusiness
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні до державної програми "єВідновлення" може долучитися бізнес, сферою діяльності якого є продаж будівельних матеріалів та надання послуг із ремонту житла. Всі охочі можуть подавати заявки через портал "Дія".

Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

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Який бізнес може долучитися до "єВідновлення"

Як зазначив Гетманцев, до державної програми можуть приєднатися фірми, які працюють за наступними MCC-кодами:

  • код 1520 — генеральні підрядники (будівництво житлової та торгової інфраструктури);
  • код 5211 — магазини, які займаються продажем будматеріалів чи пиломатеріалів;
  • код 5231 — магазини, що спеціалізуються на реалізації скла, фарб, шпалер.

Яким чином подати заявку

Для того, щоб взяти участь у державній програмі уповноважені особи таких підприємств повинні заповнити та заявки на порталі держпослуг "Дія". Для цього на сайті за цим посиланням необхідно:

  • зайти у розділ "Послуги";
  • обрати пункт "Підприємництво"
  • натиснути "Приєднатися до єВідновлення як бізнес".

Про те, чи розглянули заяву, можна дізнатися також у "Дії". Сповіщення про приєднання до програми має надійти на е-пошту, вказану уповноваженою особою.

Додаткові відомості можна отримати на урядовій гарячій лінії 1545 (кнопка 2), чат-боти контактного центру уряду у Telegram та Facebook.

Розширення програми "єВідновлення"

Днями в Україні розширили програму "єВідновлення". Під час другого етапу українці отримають грошові компенсації за зруйноване житло. Кошти можна буде витратити на будівництво будинку. У таких випадках виплата здійснюватиметься безпосередньо на рахунки громадян. Також можна витратити на купівлю квартир, інших житлових приміщень з використанням житлового сертифікату.

Обсяг компенсацій визначатимуть спеціальні комісії за формулою, яка складатиметься із таких фактів як регіон розташування об’єкта, рік забудови та площа.

Раніше в уряді заявили про виділення на "єВідновлення" із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 4,4 млрд гривень. Максимальна сума допомоги на ремонт — 200 тис. грн.

Нагадаємо, раніше в українському уряді визначили середню вартість "квадрата" житла в різних куточках країни. На основі цього затвердили показники опосередкованої ціни спорудження житла в Україні.

Також ми повідомляли, що українці, житло яких постраждало на тлі війни, почали подавати тисячі заяв на ремонти за кошт держави.

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