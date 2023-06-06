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"єВідновлення" в Украине: новые возможности для строительного бизнеса

6 июня 2023 12:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
єВідновлення в Украине — как присоединиться строительному бизнесу
Магазин строительных материалов. Фото: Foxbusiness
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине к государственной программе "єВідновлення" может приобщиться бизнес, сферой деятельности которого является продажа строительных материалов и предоставление услуг по ремонту жилья. Все желающие могут подавать заявки через портал "Дія".

Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

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Какой бизнес может присоединиться к "єВідновленню"

Как отметил Гетманцев, к государственной программе могут присоединиться фирмы, которые работают по следующим MCC-кодам:

  • код 1520 — генеральные подрядчики (строительство жилой и торговой инфраструктуры);
  • код 5211 — магазины, занимающиеся продажей стройматериалов или пиломатериалов;
  • код 5231 — магазины, специализирующиеся на реализации стекла, красок, обоев.

Как подать заявку

Для того, чтобы принять участие в государственной программе уполномоченные лица таких предприятий должны заполнить и заявки на портале госуслуг "Дія". Для этого на сайте по этой ссылке необходимо:

  • зайти в раздел "Услуги";
  • выбрать пункт "Предпринимательство"
  • нажать "Присоединиться к єВідновлення как бизнес".

О том, рассмотрели ли заявление, можно узнать также в "Дії". Уведомление о присоединении к программе должно поступить на электронную почту, указанную уполномоченным лицом.

Дополнительные сведения можно получить на горячей линии правительства 1545 (кнопка 2), чат-боты контактного центра правительства в Telegram и Facebook.

Расширение программы "єВідновлення"

На днях в Украине расширили программу "єВідновлення". В ходе второго этапа украинцы получат денежные компенсации за разрушенное жилье. Средства можно будет потратить на строительство дома. В таких случаях выплата будет производиться непосредственно на счета граждан. Также можно потратить на покупку квартир и других жилых помещений с использованием жилищного сертификата.

Объем компенсаций будут определять специальные комиссии по формуле, состоящей из таких фактов как регион расположения объекта, год застройки и площадь.

Ранее в правительстве заявили о выделении на "єВідновлення" из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 4,4 млрд гривен. Максимальная сумма помощи на ремонт — 200 тыс. грн.

Напомним, ранее в украинском правительстве определили среднюю стоимость "квадрата" жилья в разных уголках страны. На основе этого утвердили показатели опосредованной цены строительства жилья в Украине.

Также мы сообщали, что украинцы, жилье которых пострадало на фоне войны, начали подавать тысячи заявлений на ремонт за счет государства.

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