Европейские трейдеры хранят газ в Украине, несмотря на войну, — Reuters

Газопроводные трубы в Украине. Фото: Ukraine Business News

Европейские газовые трейдеры начали хранить природный газ в Украине, чтобы воспользоваться более низкими ценами и имеющимися мощностями. При этом они не учитывают риски, связанные с продолжающейся войной.

Об этом пишет Reuters.

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После вторжения России в Украину Европейский Союз (ЕС) стремился получить большие объемы хранения газа, чтобы компенсировать сокращение российских поставок, особенно во время пикового спроса в зимние месяцы. Ожидается, что ЕС достигнет цели заполнить свои хранилища на 90% до 1 ноября.

В чем выгода трейдеров ЕС

Трейдеры сообщили, что есть коммерческая логика хранения в Украине, а не на территории ЕС, поскольку это позволяет воспользоваться более низкими ценами сейчас, а не будущими поставками.

Цена газа с поставкой в сентябре составляет 30 евро (32,96 долл. США) за МВт-ч по сравнению с форвардными ценами на первый квартал 2024 года в 49 евро, согласно ценам на рынке фьючерсов на газ в Нидерландах TTF.

Чешская группа EPH заявила, что решение использовать украинские хранилища также является признаком доверия к стране.

"EP Commodities транспортирует природный газ в Украину и использует украинские газохранилища. Мы верим в надежность систем транспортировки и хранения газа Украины, которые зарекомендовали себя даже в столь сложной обстановке военного времени", - сказал Мирослав Гасько, председатель правления EP Commodities EPH.

По данным платформы прозрачности GIE, 7 августа хранилища газа в странах ЕС были заполнены на 87%.

Риски для европейцев

"Нафтогаз" заявил, что иностранные клиенты могут использовать более 10 миллиардов кубометров (млрд кубометров) хранилищ страны объемом около 30 миллиардов кубометров, преимущественно на западе страны, находящемся вдали от линии фронта.

Словакия государственная SPP, снабжающая большую часть словацкого рынка, частично российским газом, заявила, что рассматривает возможность использования украинских хранилищ, поскольку словацкие хранилища уже заполнены на 90%.

Другие европейские трейдеры заявили, что существуют риски из-за возможных военных ударов или опасений по поводу того, что произойдет с сетью, если Россия перестанет качать газ, который она все еще посылает на запад через Украину.

Ранее мы сообщали, что российская Федерация не может найти покупателей на 90 млрд. кубометров своего газа. После потери европейского рынка и падения цены на газ, бюджет РФ за первые пять месяцев 2023 года получил на 45% меньше средств, чем за тот же период 2022 года.

Напомним, в компании "Нефтегаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как действовать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".